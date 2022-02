El Gobierno kelper acusa a Argentina de "lobby" internacional al reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas

El Gobierno británico de las Islas Malvinas cuestionó el "lobby" internacional de la Argentina respecto a la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur y reclamó que "dejen en paz" al territorio y a sus habitantes.

El planteo de los kelpers se da luego de que el presidente Alberto Fernández obtuviera el respaldo de su par chino, Xi Jinping, en el reclamo argentino por los derechos irrenunciables sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur durante su paso por Beijing.

A través de un comunicado, el Ejecutivo isleño expresó su intención de "reiterar la necesidad de que sean respetados tanto las libertades humanas como las democráticas, particularmente respecto al innegable derecho a la autodeterminación de los pueblos" y aclaró que la expresión se debía "en vista de los recientes esfuerzos por aumentar el lobby sobre la cuestión de la soberanía de las Falklands (Islas Malvinas)".

"Habíamos anticipado que íbamos a ver una escalada retórica sobre la soberanía de las Falklands (Islas Malvinas) en 2022, dado que es el aniversario número 40 de nuestra liberación. Sin embargo, mientras estamos usando esta oportunidad para mostrar al mundo lo que hemos hecho con nuestra libertad ganada con esfuerzo y los logros que hemos tenido desde 1982, lamentablemente continúa habiendo otros que quieren imponer sus erróneas visiones sobre nuestra autodeterminación, y quienes, con el interés de expandir o potenciar su poderío económico, eligen ignorar este derecho fundamental de los isleños", sostuvo la presidenta de la Asamblea Legislativa del archipiélago, Teslyn Barkman.

Y agregó: "Gente que nunca a estado aquí antes no tiene conocimiento de primera mano sobre nuestro hogar, nuestra gente y, por lo que aparenta, sobre nuestra historia".

La ex periodista del Penguin News, recientemente reelegida como integrante de la Asamblea Legislativa isleña, señaló: "Entonces, una vez más queremos dejar absolutamente en claro que nuestra relación con el Reino Unido es por elección. Es una asociación recíproca que valoramos altamente -como quedó demostrado en el referendum de 2013, cuando el 99,8% de los votantes eligió permanecer como un Territorio Británico de Ultramar- y estamos contentos de ver el apoyo que recibimos en los medios y redes sociales tanto de funcionarios del Gobierno del Reino Unido como del público británico".

We completely reject any questions over sovereignty of the Falklands.



The Falklands are part of the British family and we will defend their right to self determination.



China must respect the Falklands' sovereignty 🇬🇧🇫🇰