Por Ruben Omar Perlotti Curar desde el alma

A todo el personal del Hospital Dr. José María Cullen:

Escribo esta carta para que mi experiencia personal pueda ser de ayuda para aquellos que tienen que atravesar alguna circunstancia de salud, y a través de mis palabras, puedan conocer de primera mano, el impecable funcionamiento del nosocomio de nuestra ciudad.

Esta fue mi vivencia. Luego de un par de días con mucho decaimiento, con los síntomas propios del covid, y con mucha dificultad respiratoria, me acerqué a la guardia del Hospital Cullen en la madrugada lluviosa del día lunes 17 de enero.

De forma casi automática me derivaron a la guardia COVID, donde junto con otra gente, aguardábamos ser atendidos. Muchos de ellos esperaban desde hacía un par de horas, impacientes, con mucho miedo, y en mi caso concreto, con una fuerte sensación física y emocional de que algo realmente no estaba bien. La verdad es que uno piensa que en ese sector nada se mueve, pero en realidad, no dimensionamos todo lo que pasa de puertas hacia dentro de las instalaciones.

Luego de esperar un par de horas, una joven y determinada médica me dijo que me harían un hisopado de forma inmediata y la tomografía para ver el estado de mis pulmones. Y así fue como sucedió, todo de forma rápida y coordinada, me acostaron en una camilla y me llevaron a la sala de tomografía. Ahí comencé a ver que todo el personal se movía de forma dinámica, con la precisión de una maquinaria casi perfecta. Aquello tomó solo unos minutos y me regresaron, en la misma camilla, a la zona de guardia Covid nuevamente. Ahí esperé muy poco tiempo, hasta que me llamó nuevamente la doctora que me había visto unos minutos antes. El diagnóstico era claro, COVID positivo y neumonía bilateral severa provocada por la enfermedad del Sars-Cov 2. Eso significaba que en una hora aproximadamente, luego de prepararme en esa antesala Covid, me iban a pasar directamente para internarme en el hospital. Estuve 3 días en una de las salas Covid, con todos los cuidados, con una atención impecable y coordinada, y un tratamiento de antibióticos y demás medicamentos que me iban suministrando hora tras hora. Al tercer día de permanecer en allí, y luego de que mi nivel de oxígeno en sangre no remontaba, me avisaron que me llevarían a la sala de terapia intensiva para seguir el tratamiento. En ese momento el médico que me visitó me dijo que no me asustara, que no me intubarían pero que tenían que pasarme oxígeno de alto flujo y el control iba a ser más exhaustivo. Allí en la UTI (UCI) pasé 8 días, siendo el único paciente que estaba completamente consciente. Las otras personas que estaban en la UTI, por diversos motivos -había pacientes covid y no covid- estaban inconscientes. Los que estábamos atravesando la enfermedad provocada por el Sars-Cov 2, teníamos un box acristalado, aislados del resto del personal del hospital y de los otros enfermos.

Ahí, en terapia intensiva, todo se movía diferente, aquello tenía un nivel organizativo perfecto, los cambios de guardia, los cuidados que recibíamos eran impecables. La impresionante empatía del equipo de enfermería fue clave para que sintiera la contención emocional necesaria, y no pensara en nada más que en recuperarme. La realidad fue que mi estado de salud era muy grave, en los primeros días allí, no había manera de que mi nivel de saturación de oxigeno remontara. Era cuestión de horas para que el personal médico tomase la decisión de proceder a la intubación, sin embargo, tenían la esperanza de que algo sucediese y aquello finalmente remontara. Por mi parte tengo que reconocer que jamás pensé en la muerte, porque nunca fui consciente de la gravedad por la que atravesaba. Fue clave para mí, recibir la visita, aunque sea a través del vidrio, y por primera vez después de seis días, de Luis Miguel, mi compañero y mi gran amor.

Aquello fue realmente emocionante. Él con su enorme e iluminada sonrisa, me llamaba por teléfono (porque no podía hablar fuerte, y no podíamos oírnos bien por el cristal que nos separaba), y me contaba cosas positivas, que mis hermanas me amaban y me estaban esperando, que mis amigos queridos le enviaban mensajes todos los días, que las flores del patio estaban cada día más lindas. Así transcurrían esos 20 minutos de visita, que me llenaban de alegría y felicidad. Creo que fue clave, en primer lugar el amor profundo e incondicional de mi pareja, el recibir día a día esa cadena energética que se había armado con mis hermanas (habíamos convenido que no recibiría ninguna información negativa del exterior), mi familia, mis amigos amados de toda la vida que permanentemente estaban en contacto con Luismi para preguntar cómo iba evolucionando todo, y los cuidados y enorme cariño que me brindaron las enfermeras de terapia, cada vez que ingresaban al box para los controles y administración de medicamentos indicados. Con todas ellas entablé una relación de complicidad y cariño. Me di cuenta enseguida, que todo el personal del hospital, en especial el de enfermería, estaba allí cumpliendo con su trabajo, pero su grado de vocación era impresionante.

Aquello que ellos hacen, no es cubrir horas, es mucho más que eso. Están para que salgas adelante, para que entiendas y sientas que estar ahí es circunstancial, y que tu lugar es afuera, en tu vida normal. Con una de ellas, Vero, enfermera de la UTI, entablé una relación fantástica, porque fue la que más veces estuvo conmigo en el box. Ella me escribió un mensaje, luego de que me dieran el alta, y me dijo: "Tuvimos esa química desde el momento cero, en donde la vida te puso a prueba con una enfermera loca que te tocó en el sorteo. Donde tuviste que aprender a dejar el pudor de lado para apostar a tu recuperación. Donde lo privado dejó de ser privado porque estando ahí dentro ya no hay privacidad del cuerpo de uno. Mi trabajo fue hacerte sentir cómodo a la hora de abordar ciertas cuestiones que pasaban en ese box, en donde me tocó contenerte, alentarte, darte seguridad y confianza de que pronto ibas a salir... y la verdad era que estaba difícil porque todo pintaba para peor, pero eso no importaba porque yo tenía que alentarte y convencerte de que no ibas a morir, creo que ese fue un desafío enorme y aún así, en cada entrada al box, iniciábamos el momento de distracción para que todo sea más fácil. Fuiste un excelente paciente y así te voy a recordar."

Finalmente, al octavo día, el médico jefe, como lo hacía todos los días pasó con el resto de médicos para informar el estado de cada paciente, y al llegar a mi box, con una enorme sonrisa que contagió al resto de médicos, me pone el pulgar para arriba y me dice "te vas para la sala común". Obviamente, eso significaba "estás fuera de peligro, a seguir adelante". A las pocas horas me pasaron nuevamente a una de las salas Covid donde había estado al principio, y así fue, como, después de 5 días más en observación, comencé a oxigenar normalmente y por mis propios medios, sin ningún tipo de asistencia respiratoria, recibiendo el alta del hospital el día 2 del mes que estamos transcurriendo.

Para terminar, porque es muy largo el relato, y con muchas más anécdotas que quedaron por contar, no quiero ni debo dejar de agradecer al Hospital Dr. José María Cullen, hospital modélico en la ciudad y el país, y que muchas veces no tomamos consciencia de la sanidad pública que tenemos en la cuidad, y a todo ese grupo humano que nos cuidan de forma impecable y ponen el pecho a las balas cada día. Son verdaderos guerreros guardianes que curan con el alma.