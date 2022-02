https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.02.2022 - Última actualización - 11:50

11:47

Suena raro, pero hasta aquellos amores no correspondidos tienen su día especial en el calendario.

En el día de su conmemoración Existen tres tipos de amores imposibles:¿cómo identificarlos? Suena raro, pero hasta aquellos amores no correspondidos tienen su día especial en el calendario. Suena raro, pero hasta aquellos amores no correspondidos tienen su día especial en el calendario.

¿Alguna vez has tenido un amor imposible?. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por ese amor que no puede ser, porque ya está con otra persona, porque no es correspondido, por la distancia, por ser prohibidos o platónicos. o simplemente porque no es posible.

Es por ello que surgió el Día de los Amores Imposibles, que se celebra el 16 de febrero. A lo largo de nuestras vidas, especialmente en nuestra juventud hemos experimentado o vivido una experiencia amarga, frustrante y dolorosa en cuestiones del amor.

Estamos de acuerdo en que lo inalcanzable resulta muy atractivo, sobre todo en la adolescencia o en la época de playa y piscina, con los típicos amores de verano que pocas veces se suelen alargar más allá de septiembre. Pero cuando se vuelve algo habitual es porque inconscientemente lo estamos buscando.

El amor es un sentimiento precioso, ya sea hacia tus amigos, tu familia, tus mascotas, pero a veces el amor romántico hacia una pareja puede ser complicado de gestionar. En ocasiones, nos vemos obligados a hacer que funcione por nuestras creencias, por la cultura que hemos consumido en las películas Disney desde muy pequeños, o simplemente por ser aceptados en nuestro circulo cercano, cuando realmente ese amor es dañino para nosotros. Cuando aceptamos y nos empeñamos en este tipo de relaciones afectivas, puede ser por falta de autoestima y creencias limitantes que nos absorben y nos impiden elegir lo mejor para nosotros.

Para que lo entiendas mejor, hemos hecho una lista de amores imposibles que responden a estas características:

El amor fantasma

Es ese que responde a las características de un amor platónico o lo que hoy se llama “crush”. Se produce cuando idealizamos a la otra persona, atribuyéndole características en su físico y personalidad que desearíamos en una pareja. Es una forma de autoengaño porque realmente nos enamoramos de algo que no existe, de ahí el nombre de fantasma.

El amor narcisista

Se produce cuando buscamos a una persona con cualidades propias o incluso aquellas que nos gustaría llegar a alcanzar, es decir, son personas que se creen superiores y por tanto quieren encontrara a alguien igual que ellos mismos.

Es un amor imposible porque, encontrar a alguien igual a ellos mismos es muy complicado, ya que cada ser humano es único y rara vez les va a parecer suficiente.

Foto: Gentileza

El amor difícil de alcanzar

Como hemos dicho antes, lo difícil resulta muy atrayente, es aquel amor que es muy complicado que saliera adelante, y generalmente es por las circunstancias. Por ejemplo: el amor a distancia, aunque cada vez es menos complicado gracias al avance de la tecnología y los móviles, cuando la distancia es mucha y por largo tiempo, resulta muy difícil pensar que saldrá bien. O cuando una de las personas tiene un compromiso formal con otra, o un alumno con su profesor...

Que salgan bien este tipo de relaciones es muy difícil, y en el caso de que se dieran, es muy probable que se pierda el interés, porque, que fuera difícil es el motivo de que te gustara más, por eso suelen ser relaciones más pasionales que emocionales.

Estos tres casos son “imposibles” porque nos traen conflictos internos que son difíciles de gestionar y que si salieran adelante raramente funcionaría a largo plazo. Es por eso que, para evitar este tipo de amor tóxico es importante saber que el amor sano, alcanzable y sin idealizar a la otra persona, existe, y que te mereces a alguien que te quiera, te respete y te valore por lo que ya eres y no por lo que podrías ser.