Miércoles 16.02.2022 - Última actualización - 11:59

11:48

Accidente de tránsito

La modelo y ex Miss Argentina que chocó y mató conduciendo alcoholizada fue liberada

La ex modelo misionera y Miss Argentina Rocío Fiorella Santa Cruz (36) abandonó la unidad penal donde cumplía una condena de tres años de prisión por haber chocado y matado a un inspector municipal en momentos que conducía alcoholizada. La joven estuvo detenida menos de un año y fue beneficiada con la libertad condicional porque la Justicia consideró que tuvo una “verdadera reinserción social” en sólo seis meses. Santa Cruz tuvo un doble paso por la cárcel. Primero estuvo detenida 155 días porque había violado las condiciones que le impusieron para que aguardara en libertad la ratificación de la condena por el accidente. En esa oportunidad logró la libertad a través de un polémico recurso de hábeas corpus presentado ante un Juzgado Civil. A mediados de agosto del año pasado la Justicia volvió a encarcelarla porque el recurso de casación de su defensa fue rechazado, dejando firme la pena de tres años de prisión efectiva por el mortal choque que protagonizó. En la madrugada del 31 de enero de 2016, Santa Cruz volvía a su casa después de una despedida de soltera. Cuando circulaba en su auto por la avenida Quaranta, impactó contra la parte trasera de la motocicleta que conducía el inspector municipal Ramón “Topo” Cabrera (53), quien salió despedido y murió en el acto. Familia de la víctima Foto: Gentileza La conductora no detuvo su marcha y ocultó el coche en el garaje de su casa, pero un taxista que presenció el choque la siguió y aportó los datos que permitieron su detención tres horas después. Santa Cruz todavía presentaba niveles de alcohol por encima del límite establecido para conducir vehículos. En un primer juicio realizado en noviembre de 2018, el juez Correccional y de Menores César Jiménez la condenó a cuatro años de cárcel por el delito de homicidio culposo. Para el magistrado, además de conducir alcoholizada, al momento del choque Santa Cruz iba a una velocidad superior a la permitida en esa avenida. Sin embargo, decidió dejarla en libertad hasta que el fallo quedara firme. Para eso debía cumplir una serie de medidas, entre ellas no salir del país. Un mes después, Santa Cruz y su pareja fueron descubiertos volando desde Asunción a Lima, luego de trasponer las fronteras por un paso clandestino. Dos empleados judiciales que formaban parte del pasaje la reconocieron e informaron a Jiménez. Rocío Santa Cruz negó el viaje pero las pericias sobre su celular, y los informes de Migraciones de Asunción y la línea aérea, corroboraron que efectivamente había realizado el viaje sin conocimiento de la Justicia. Foto: Gentileza La fiscal María Laura Álvarez la denunció por desobediencia judicial y el juez Balor dispuso la detención. Rocío pasó presa 155 días y recuperó la libertad por un recurso de hábeas corpus presentado ante una juez Civil y Comercial. Mientras, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones hizo lugar al recurso de Casación y anuló el primer fallo por considerar que no se probó que Santa Cruz había excedido la velocidad máxima establecida para la avenida. En agosto de 2020 se dictó una nueva sentencia y el juez Juan Manuel Monte le redujo un año la condena pero estableció que los tres años de prisión serían de cumplimiento efectivo. Los abogados nuevamente recurrieron al Superior Tribunal de Justicia en Casación, que en marzo pasado confirmó la pena. En agosto finalmente la ex modelo volvió a prisión para terminar de cumplir la condena. A fin de año ya fue beneficiada con salidas transitorias y este martes Monte consideró que estaban cumplidos los requisitos para concederle la libertad condicional.

