"Santa Fe Sangra", el grito colectivo que este jueves acompañará la marcha por la inseguridad

Habrá una concentración en la plaza 25 de Mayo y luego una movilización hacia la Legislatura. Está convocada por vecinos y familiares de víctimas de delitos. Por la tarde se reúne la Junta Provincial de Seguridad.

Desde todos los puntos cardinales de la ciudad se escucha el reclamo por la inseguridad. Es que ya no queda barrio a salvo de delitos que se cometen con una violencia creciente. Por eso es que la convocatoria para este jueves a las 12.30 frente a la Casa de Gobierno reunirá a vecinos de todas partes bajo el lema "Santa Fe Sangra".

Allí se hará la concentración para marchar luego hacia la Legislatura. No es la primera movilización de estas características que se realiza en los últimos días en la capital santafesina donde los hechos de inseguridad están lejos de disminuir: entre marcha y marcha se actualizan estadísticas de robos y crímenes que siempre van en aumento.

Por eso se espera que a la concentración que reunirá a familiares de víctimas de delitos, se sume de manera espontánea un gran número de vecinos, comerciantes y referentes de instituciones. Entre ellas estarán, seguramente, las vecinales que vienen haciendo público el pedido una audiencia con las autoridades provinciales. Y también, trabajadores de delivery que son blanco recurrente de robos y agresiones físicas.

Control de motovehículos

Desde Fomento 9 de Julio, Susana Spizzamiglio, integrante de la Red de Vecinales por la Seguridad, anticipa que estará presente en la marcha y que al mediodía entregará junto a sus pares un petitorio a las autoridades provinciales para que esté sobre la mesa de debate de la Junta de Seguridad, convocada en Casa de Gobierno para horas de la tarde.

En la última reunión de la red que se hizo el jueves pasado se abordó en particular la situación de los delivery y se elaboró una suerte de instructivo para colaborar en la protección de las y los trabajadores del sector.

También hay consenso sobre la necesidad de tener una reunión con el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, audiencia que -confía la referente barrial- se concretará en las próximas semanas.

- Si tuviese que sintetizar una preocupación central para la Red en materia de inseguridad, ¿en qué pondría la mayor atención?

- En el tema motovehículos. Cada vecinal está armando sus propios documentos para incluir en el petitorio que se presentará el jueves al mediodía y la mayoría coincide en la necesidad de controlar a los motovehículos. Pero hay que hacer un control no solamente sobre las motos sino también sobre las personas que están manejando: es un secreto a voces que se incauta el vehículo pero no se investiga a quien lo maneja y así no se sabe si fue robado, si ese conductor tiene antecedentes o si hay una conducta dudosa o dolosa. Ese es un aspecto que vamos a puntualizar a la Junta de Seguridad Provincial.

Trabajadores de delivery entre los más afectados

La calle es una fuente de trabajo para muchos pero también un espacio de riesgo. Bien lo saben quienes trabajan en el servicio de delivery que se movilizaron días atrás para reclamar por mayor seguridad y se sumarán este jueves al mediodía a la concentración organizada bajo el lema "Santa Fe Sangra". Luego está previsto realizar un bocinazo a las 17 frente a Casa de Gobierno.

Mientras tanto, Fernanda y Mariano son dos trabajadores del sector y en diálogo con Cable & Diario relataron cómo es el día a día en la ciudad.

Luego de la marcha que realizaron la semana pasada, en algo más de 7 días fueron robadas 4 bicicletas y 6 motos que son ni más ni menos que la herramienta de trabajo de este sector. "Estos hechos dejan a compañeros sin trabajar a lo mejor por 3 meses ", expuso Fernanda.

Al robo del vehículo, el celular y el dinero se suman las agresiones físicas y la práctica de "gatillar", tal como cuenta Mariano. "Tenemos la suerte de que a veces el disparo no sale. Pero la violencia con la que se están manejando no se aguanta".

El horario nocturno es el más complicado porque hay mayor demanda de clientes pero a la vez mayor ocurrencia de delitos. Quienes trabajan en esta actividad hablan de "zonas liberadas, de policía que no circula dentro de los barrios sino solo dentro de los bulevares, de falta de luminarias y de un Estado ausente". Todos esos reclamos llevarán a la marcha del mediodía y al bocinazo de la tarde en la Casa Gris.

Reglas de cuidado mutuo

Luego de la reunión del jueves último, la Red de Vecinales por la Seguridad difundió un flyer con una serie de recomendaciones para resguardar a quienes trabajan en el servicio de delivery.

"Guía de consejos para cuidarnos mutuamente", se denomina el instructivo destinado a clientes y propone: Seguir la ruta en todo momento a través de la aplicación, tener siempre la plata lista para ahorrar tiempo en la entrega, estar atentos a las llamadas por si el repartidor necesita comunicarse, prender las luces de la vivienda para brindar mayor seguridad, y aportar todos los detalles necesarios para conocer el destino del pedido.