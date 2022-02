El autor de la muerte de Francisco Sueldo podría volver a su casa custodiado por la madre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.02.2022

Francisco Lascurain podría ser dado de alta de la clínica psiquiátrica donde fue internado tras ser declarado inimputable. “ Para nosotros siempre es remover la herida y él nunca va a pagar la condena”, afirmó Walter Sueldo.

La familia de Francisco Sueldo, el niño fallecido en 2019 en un accidente de tránsito en barrio María Selva, mostró su preocupación al saber que el autor del siniestro vial que se cobró la vida de el pequeño de 11 años, Francisco Lascurain, podría ser dado de alta de la clínica psiquiátrica donde fue internado tras ser declarado inimputable.

La junta médica psiquiátrica de La Gallareta envió un informe al juez penal Octavio Silva, donde indica que el autor de la muerte del niño se encuentra apto para retornar a su hogar. La defensa de Lascurain había pedido su externación bajo el argumento de que el responsable de la muerte del pequeño estaría habilitado a continuar su tratamiento ambulatorio al cuidado de su madre.

“Estábamos sabiendo que él podía salir a tener un tratamiento ambulatorio pero no tan libremente porque se lo quieren dar a la madre que es una persona de 83 años y no sabemos quién va a cuidar a quién”, expresó Walter Sueldo, papá del menor fallecido quien agregó que “siempre dije que tenia que ser alguno de los hermanos pero ninguno se quiere hacer cargo porque es peligroso entonces se lo tiramos a la señora mayor y si llega a pasar algo tampoco va a recibir ni condena ni nada”.

En esa línea indicó que desde “la defensa se trabaja para saber qué médicos lo van a tender, qué medicación va a tomar, quién se va a hacer cargo”.

“Hasta el día de hoy no hubo justicia y no va a haber. Tuvimos irregularidades desde el minuto cero, ayer me escribían testigos de la causa que nunca fueron citados a declarar”, afirmó Walter Sueldo y aseguró que “vamos a ser una piedra en el zapato para esta persona que es peligrosa para mi también y para cualquiera”.

“Espero que los entes que tienen que abordar este tema lo hagan con seriedad. El juez tiene una brasa caliente en sus manos. Para nosotros siempre es remover la herida y él nunca va a pagar la condena”, finalizó.