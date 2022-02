Corrientes: una joven entró en una casa ajena y subió fotos en Instagram junto a la pileta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una joven se metió reiteradas en una casa ajena en Paso de la Patria y se sacó fotos junto a la pileta para subirlas a sus redes sociales. Una de las dueñas de la casa recibió las fotos y compartió la historia en Twitter.

Virginia Motta Contte es una joven correntina que, junto a su familia, tiene una casa de fin de semana en Paso de la Patria. A través de su cuenta de Twitter, relató una increíble historia: una joven se metió reiteradas veces en su propiedad saltando un alambrado o un muro y subió fotos a sus redes sociales junto a la pileta.



"El lugar está cerrado con alambrado y muros, o sea que tuvo que haber saltado el alambrado o el muro para meterse. Yo no la conozco porque es más chica, me llegaron las fotos por una amiga. Fui preguntando y mucha gente me dijo que había visto las fotos", agregó.

Estoy viendo fotos/pruebas de como una chica durante mucho tiempo entro a mi casa saltando un alambrado (sin permiso de propietarios) para usar mi pileta y de paso hacer book de fotos...

1 . Les paso?.

2 . Es normal?.

3 . Que se hace?.

4 . Como se llama eso?. — Ma. Virginia♥ (@MaVirginiaMotta) February 12, 2022

"Esto habla mucho de la inseguridad que hay en Paso de la Patria. Mil veces nos pasó que hubo gente que se metió en casa", dijo Virginia con preocupación.

Aca les dejo como me desperté hoy.. pic.twitter.com/TmbiAJclFw — Ma. Virginia♥ (@MaVirginiaMotta) February 16, 2022

Virginia contó que quedó sorprendida por la situación, ya que la foto de perfil de la joven intrusa es en el patio de su casa. Por esto, decidió escribirle un mensaje, el cual todavía no respondió. "Primero que nada quiero que borre las fotos en mi casa y segundo quiero decirle que no lo haga más", dijo.