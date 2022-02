https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 16.02.2022

Descargo en redes

"Me pareció muy egoísta lo que hizo", dijo Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez

La joven se expresó después de la muerte de su tutor legal y ex pareja de su padre Ricardo Fort.

La hija del mediático Ricardo Fort, Martita, consideró "muy egoísta lo que hizo" su tutor, Gustavo Martínez, quien murió este miércoles al caer desde un piso 21, en lo que aparentemente sería un suicidio. En medio del escándalo que desató la muerte de Martínez y tras las explosivas declaraciones de Felipe, su hermano mellizo, la joven decidió hacer un contundente descargo en las redes sociales en la que dejó entrever cómo era la relación con su tutor. "Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, ni escuché nada. Ni sospeché nada, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo", manifestó la adolescente. Foto: Instagram @martacfort Reveló que luego de pasar todo el día fuera de su casa, se recluyó en su habitación para ver una serie y allí se enteró de que Gustavo había decidido acabar con su vida. Al igual que su hermano, se mostró molesta por la determinación de Gustavo: "Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo público la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona". El abogado César Carozza reveló que Martínez había sido diagnosticado con Alzheimer y que además de su salud, lo preocupaba su futuro económico porque tenía problemas financieros. Asimismo, Pablo y Tomás, los sobrinos de Gustavo salieron a decir públicamente que Martita y Felipe lo habían "abandonado", motivo por el que la joven salió al cruce. "La familia estuvo diciendo que somos unos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo y mi respuesta es tan simple como esta: Nunca lo dejamos solo, los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando era mi abogado César Carozza y Marisa, mi niñera. Jamás lo acompaño a ningún estudio y las festividades siempre las pasábamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir cuando lo invitaba. Prefería quedarse en su casa", detalló y pidió que dejen de opinar sobre cuestiones que desconocen. "Hay cosas para hablar pero es un momento todavía muy delicado", subrayó.

