https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.02.2022 - Última actualización - 16:58

16:55

Es el hombre que se llevó a su hijo y luego fue hallado camino a Cutral Co. Ahora apareció descalzo donde buscaban a la yegua robada, en Fernández Oro. También intentó robar un cajón de fruta de una chacra y el dueño lo sacó a tiros.

El papá de Erik Neuquén: hallaron al ciudadano ruso Adrián Zaitsev, acusado de secuestrar a su propio hijo Es el hombre que se llevó a su hijo y luego fue hallado camino a Cutral Co. Ahora apareció descalzo donde buscaban a la yegua robada, en Fernández Oro. También intentó robar un cajón de fruta de una chacra y el dueño lo sacó a tiros. Es el hombre que se llevó a su hijo y luego fue hallado camino a Cutral Co. Ahora apareció descalzo donde buscaban a la yegua robada, en Fernández Oro. También intentó robar un cajón de fruta de una chacra y el dueño lo sacó a tiros.

Adrián Zaitsev es el ciudadano ruso que conmocionó a la región cuando en enero pasado tomó la determinación de llevarse a su hijo, de 8 años, a caballo. La Policía de Neuquén los encontró tapados por un nylon negro, entre la maleza, camino a Cutral Co, y el hombre quedó demorado. Luego fue internado en Salud Mental porque padecía una situación de riesgo para sí y para terceros; y requería tratamiento.

Sin embargo, su internación duró poco. Por alguna razón que se desconoce, volvió a circular libremente por las calles y se vio nuevamente involucrado en otro hecho de inseguridad que causó gran indignación entre vecinos y chacareros de Fernández Oro.

El comisario Luis Hawrylak confirmó que durante la madrugada de este miércoles personal policial acudió a la chacra de un vecino que instantes previos había sorprendido al ruso dentro de su chacra. "Se percata que alguien había cortado la térmica de su casa, y como el perro ladraba, divisa a este individuo queriéndose llevar un cajón de frutas", contó.

No logró llevarse el cajón porque el vecino ejecutó algunos disparos intimidatorios y el hombre escapó amparado por la noche.

"Por favor vecinos, si alguien lo ve a Adrián, el ruso, el mismo que tenía secuestrado al hijo, si alguien lo ve deambulando por las calles, me lo comunican inmediatamente. Lo estoy buscando porque anoche me entró a mi, a las 2 de la mañana, y lo agarré en los cajones de durazno. Me cortó la luz y se mandó para adentro, por el fondo. Lo saqué a tiros de adentro de la casa", dijo el chacarero damnificado.

La Policía no sabía que andaba nuevamente por la zona, aunque algunos vecinos ya lo habían visto deambular la semana pasada. "Es conocedor de las chacras, las recorre habitualmente", advirtió Hawrylak.

El personal policial realizó un rastrillaje por el sector, pero no lo encontró. Y dos horas más tarde tomaron conocimiento del robo de la yegua que sustrajeron de una chacra en el mismo sector. Productores consultados creen que el ruso tuvo algo que ver, como asimismo advirtieron: "Fue la persona que dijo dónde estaban los caballos (robados de la misma chacra durante el fin de semana)".

El productor que lo sorprendió dentro de su casa indicó que andaba vestido con "ropa de Comando". Agregó que el mameluco que suele usar lo encontró en una chacra, donde estaban los caballos robados que el martes aparecieron con vida. "El mameluco estaba en un tacho con agua. Anda con ropa de Comando, todo el uniforme de Comando", reiteró.

La Policía no lo puede incriminar aún. Sin embargo, se admitió que existe la sospecha de que su presencia en la zona no sea una casualidad, y esté vinculada a la seguidilla de robos ocurridos en los últimos días.

Es más, el comisario Hawrylak contó que siguiendo los rastros de la yegua que fue robada esta madrugada de la chacra Fernández llegaron hasta otra propiedad en situación de abandono, que está al límite con Allen. "Ahí se ubica al ruso, descalzo", informó.

Aclaró que no reside en ese lugar. Deambula por la zona y duerme donde cae la noche.

Cuando el personal policial le preguntó por la yegua, negó saber algo y mantuvo un diálogo poco coherente. "Invoca situaciones místicas", señalaron desde la Comisaría 26. Vale recordar que el informe psiquiátrico que se elaboró en su momento advertía que el ruso tenía un delirio místico con la figura de Cristo.

"Por ahora lo tenemos demorado en la unidad. Vamos a dar intervención a la fiscalía y al personal de Salud Mental, a los fines de establecer sus medios de vida y en qué situación está", concluyó Hawrylak.

Hasta el momento, la yegua que están buscando no ha aparecido. Se ruega colaboración de la población para encontrarla. Es alazán, tiene una lista blanca en la frente y flequillo. "Linda, corpulenta y mansa. Está en buen estado", agregaron sus dueños.

Estaba en la chacra de la familia Fernández, igual que los otros dos caballos recuperados, porque es una yegua pensionada que realiza destrezas criollas. Allí la cuidan y descansa.