Martín Dentis, la figura de la consagración

El arquero de Unión fue la gran figura en la definición por penales. Atajó dos tiros desde los doce pasos y así el tatengue venció a Sportivo Guadalupe 4 a 3 en la final del torneo de verano 2022.

Martín Dentis es el arquero de Unión que llegó de Ben Hur de Rafaela hace un par de años. Con sus 19 años y con su metro noventa, ya se ganó un lugar en el corazón de los hinchas tatengues que lo vieron desde su llegada al club de la Avenida.

En la final del Tiburón Lagunero y ante la presencia de un muy buen marco de público, el arquero de Unión atajó dos penales y fue una de las figuras del plantel de Capocetti: "hace poco que estoy en el plantel, siempre tuve el apoyo de todos, estaba confiado que lo iba a sacar, tenía confianza que lo íbamos a ganar, estaba totalmente convencido. Tuvimos un partido muy peleado, de principio a fin, y la suerte estuvo de nuestro lado", dijo a modo de anticipo.

"Los penales, es un poco de intuición, y es algo de lo que practicamos en la semana. En el entrenamiento de la mañana, practicamos pelota parada, salidas, un poco de penales, y se dio lo que trabajamos. Nos vamos muy contentos por este triunfo, por haber podido atajar dos penales, algo que sirvió para que el equipo pueda ganar" sostuvo la joven promesa de Unión.

-¿Estás feliz por el logro de Unión y por el trabajo en lo personal?

-Muy contento. Salió como lo trabajamos en los días previos. Me sentí muy seguro en el arco y después la intuición en los penales me jugaron a favor. Creo que es un logro de todo un plantel y el cuerpo técnico que nos brinda todo el apoyo. En mi caso me sentí muy bien y seguro.

-Hay arqueros de Unión que atajaron en el Tiburón Lagunero y después formaron parte del plantel profesional, ¿Qué significó para vos este torneo de verano?

-Para mi ya es un logro importante. Yo llegué hace poco tiempo a Unión y la verdad que me siento como en mi casa. El plantel en general hizo un gran campeonato y sería muy lindo formar parte del plantel profesional pero para eso hay que seguir trabajando y mucho. Lo importante es la consideración del cuerpo técnico y el apoyo de los compañeros del grupo. Soy un agradecido por el momento que vivo desde mi llegada a Unión.

-Sebastián Battaglia, el "10" de Sportivo Guadalupe, sacudió el poste cuando apenas había comenzado el partido, ¿Qué pasó en ese momento por tu cabeza?

-Sí, me sorprendió porque sacaron del medio y yo estaba haciendo la señal de la cruz, algo que hago siempre, y cuando levanto la cabeza veo que la pelota estaba llegando a mi arco. Me sorprendió porque no imaginé que le pegaría desde lejos. Quiero aclarar que tuve suerte pero también en ese sector había un poco de sombra porque faltaba el encendido de un par de reflectores. No es excusa, hay que estar atentos y concentrados siempre.

-¿De dónde venis y cómo se da tu llegada?

-Vengo de Ben Hur de Rafaela y fue Marcelo Aranda el que me trajo a Unión. Llegué cuando terminaba el año 2019 y ya en el 2020 hice todo el trabajo de pretemporada.

-¿Estás en la pensión de Unión?

-No, estoy en un departamento. Ahí vivo junto a mi hermano que está haciendo su carrera universitaria.

-Munúa fue arquero, ¿qué significa que el entrenador de fútbol profesional de Unión haya sido arquero?

-Creo que tiene mucho que ver. Él sabe muy bien lo que significa el trabajo del arquero y eso juega a favor de los que estamos en ese puesto. Es un entrenador que observa todo y siempre está atento a los jugadores en general, me refiero a los que vienen desde abajo tratando de ganarse un lugar en el plantel profesional en un futuro inmediato.

-Volviendo a la final que jugaron frente a Guadalupe, ¿qué te dijo Capocetti cuando llegó el momento de los penales?

-Muy poco. Capocetti siempre habla de la seriedad que debe mostrar Unión en todo sentido. Para Unión son todos torneos de importancia, él quiere que lo juguemos cada partido como si fuera la final del campeonato del mundo. Cuando terminó me dijo que esté tranquilo y que haga lo que hicimos en la practica de la semana. En los días previos trabajamos como siempre y también practicamos penales porque sabíamos que eso podía ocurrir y así fue. La verdad que yo estaba muy tranquilo por todo lo que el cuerpo técnico y mis compañeros me brindaron antes y en el momento de los penales.

-¿Qué dice tu familia de este buen momento?

-Ellos tan bien si yo estoy bien. Hoy estoy contento con estar en Unión y el logro de ésta copa también nos pone bien y nos da ganas de seguir trabajando para estar a disposición del DT de turno.

Newell's, la revelación del torneo

El plantel de barrio Roma cumplió una destacada actuación a lo largo del campeonato de verano Tiburón Lagunero, y eso le permitió quedarse con el tercer puesto. La dupla técnica de Gustavo Harasimuk y Néstor Olmedo se mostró satisfecho por el trabajo que realizó el plantel rojo y negro. Newell's debutará el próximo sábado en el torneo Apertura 2022, recibiendo en su cancha a Colón, equipo que dirige Héctor Porpatto. Recordamos que los partidos de la primera fecha comienzan a las 17, horario de verano.