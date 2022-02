"Callejeros marcó otro nivel de calidad en el rock barrial"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rompiendo Espejos, banda santafesina, subirá el domingo al escenario de Tribus Club de Arte con su homenaje al grupo que liderara Pato Fontanet. El show se anticipa como un recorrido por las canciones de toda la discografía “callejera”, desde “Sed” hasta “Disco Escultura”, de 2008.

El domingo 20 de febrero a las 21, Rompiendo Espejos llega a Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) con las mejores canciones de Callejeros. La banda santafesina transmite, desde hace una década, el mensaje de la banda de Pato Fontanet con apoyo de músicos, familiares y víctimas de Cromañón. En su momento, sus integrantes tuvieron la oportunidad de viajar al penal de Ezeiza y compartir escenario con cuatro ex músicos de Callejeros.

Ignacio Ontiveros (voz); Leonel Quiroga (guitarra); Alan Decoud (batería); Juan José Mulé (bajo); Ramiro Dastuguez (guitarra); Rodrigo Clavell (saxo) y José Iribas (percusión) forman parte del grupo que, en la presentación del domingo, ofrecerá un repaso por la discografía de Callejeros. “Habrá temas de todos los discos. No faltarán los hits, será una lista extensa, de treinta temas, como solemos hacer, que irá desde ‘Sed’, que es el primer disco, hasta ‘Disco Escultura’”, explicó Alan Decoud en una charla con este medio.

Abanico de posibilidades

-¿Cuánto influyó el contar con el apoyo de los integrantes de Callejeros y toda la incorporación de la parte técnica de la propia banda para que Rompiendo pueda sobresalir entre los diversos tributos a Callejeros que existen?

-Influyó en un cien por ciento. No solamente fue el apoyo de los propios músicos, que es lo más importante, sino de todos los que trabajaban con ellos en las áreas técnicas. El iluminador, el sonidista y hasta la gente de seguridad. Al ser una banda tributo no necesitábamos seguridad, pero de todas maneras tuvimos su apoyo y su presencia en los recitales. Gracias a eso nos hicimos conocidos muy rápido. Eso en cuanto a lo profesional. En lo personal, sentimental o afectivo, fue y es algo increíble. No es frecuente que los integrantes originales de un grupo tengan tanto contacto con un banda tributo. En nuestros inicios, nos juntábamos a ensayar con amigos y hacíamos temas de Callejeros porque nos gusta la banda. Era como un hobby. Gente de la banda se enteró de nuestra existencia y empezamos a frecuentar movilizaciones, banderazos y marchas. Ahí nos hicimos conocidos ya que eran eventos multitudinarios. Eso nos dio la posibilidad de conocer a los músicos y así se abrió todo un abanico de posibilidades.

Foto: Gentileza producción / Esteban Hidalgo

Caminos cruzados

-El primer contacto que tuvieron con parte de Callejeros, a partir de una invitación al penal de Ezeiza, debe haber sido muy fuerte ¿Cómo se fue consolidando esa relación a lo largo del tiempo y como está hoy?

-Ellos estaban muy solos y nosotros lo único que queríamos era ayudarlos en lo que estuviera a nuestro alcance. Fue una forma de devolver algo de lo que ellos nos dieron con su música. Luego de ese primer encuentro, fuimos a visitarlos al penal dos o tres veces. Siempre a los músicos, a Patricio (Santos Fontanet) nunca tuvimos la oportunidad de conocerlo. De todos modos, tenemos gente allegada que trabaja con él que nos ha dicho que sabe de nosotros y hasta nos ha mandado saludos y agradecimientos por lo que hacemos. A la semana de salir de Ezeiza, el guitarrista Elio Delgado y Juancho Carbone tocaron con nosotros en Rosario, algo increíble. Después de eso, los tuvimos un año a los dos con nosotros, juntos hicimos varias giras. Maximiliano Djerfy, el otro guitarrista quien desgraciadamente falleció el año pasado, también nos acompañó en diversos recitales. No creo que exista otra banda tributo que haya contado con una posibilidad así. Pero se fue dando, nada fue buscado. Es lo que hizo de Rompiendo Espejos la banda tributo a Callejeros del país.

Foto: Gentileza producción / Esteban Hidalgo

Un estilo único

-¿Cuáles son las características que, según ustedes, hicieron de Callejeros un fenómeno masivo y cómo tratan de emular esto desde el seno del grupo?

-En cuanto a lo artístico, en esa época estaba muy presente el rock barrial, cercano a lo “stone”. Si bien Callejeros se inició en ese estilo, fue la banda que, desde dentro de esa tribu, le metió otra vuelta de rosca, sobre todo a través de la composición y las letras. Para mí, en ese sentido, el Indio Solari y Fontanet están a otro nivel. Por como escriben y describen la realidad de las cosas. Inclusive después de la tragedia de Cromañón, que fue un factor muy fuerte, es notable la madurez, la frialdad y la capacidad que tuvo para hacer las canciones que hizo. Es una una cabeza fuera de serie. Desde lo musical, creo que marcaron otra calidad en el rock barrial.

Foto: Gentileza producción / Esteban Hidalgo

Sostener un legado

-En el caso de ustedes se debe dar, supongo, una particularidad: mucha gente joven tal vez llega a conocer a Callejeros a partir de escucharlos.

-Gente joven y gente no tan joven que no los conocía. Creo que eso fue gracias a la popularidad que adquirimos por habernos involucrado tanto en el entorno de Callejeros. Si no hubiera sido por eso, seríamos un tributo más.

Puntos de venta

Las entradas se pueden adquirir en Tribus (República de Siria 3572), de miércoles a domingos de 18 a 0; Credife Santa Fe (25 de Mayo 2610) NEXON en sus sucursales de Peatonal Santa Fe (San Martín 2637), Aristóbulo del Valle (A. del Valle 6780), Santo Tomé (Av. 7 de Marzo 2091) Blas Parera (Av. B. Parera 6980 y Paraná (Urquiza 1031). También en Terco Tour Paraná (25 de Mayo 453) y Credife Esperanza (Sarmiento 1960) y Rafaela (9 de Julio 114). En forma online a través de www.ticketway.com.ar y por teléfono al (0342) 155-764161.

