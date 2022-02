Con gran suceso se realizó el maratón acuático Río San Javier

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

John Morgan, nadador estadounidense que ganó 13 medallas de oro en dos juegos Paraolímpicos, se impuso en el maratón denominado “centenario del club atlético Huracán”. El santafesino Diego Degano, ganador de cuatro veces la Santa Fe-Coronda y múltiple campeón del circuito mundial de aguas abiertas, quedó en segundo lugar en la prueba principal, de quince kilómetros.

El Club Atlético Huracán fue el encargado de organizar una edición más del maratón acuático por el río San Javier, que contó con la participación de más de cien nadadores de la región y el país. Un buen marco de público se dio cita a la llegada de los competidores.

La competencia principal, de quince kilómetros, con largada el Colonia California, fue ganada por John Morgan con un tiempo de 3 horas, once minutos y diez segundos, diecisiete segundos más tarde arribó Diego Degano.

En la prueba de 3 Km., categoría juveniles varones, dejó en lo más alto del podio al Sanjavierino, Sebastián Escobar, con un registro de 36 minutos, 24 segundos. Lo escoltó otro nadador local, Geremías Koop, con un tiempo de 41 minutos 47 segundos.

Por su parte en categoría mayores, se impuso Gabriel Verón de la ciudad de Rincón, con un tiempo de 46 minutos, 47 segundos, escoltado por Santiago Schmunk (Diamante – Entre Ríos) con 48 minutos, 27 segundos.

En categoría mujeres, la primera en llegar fue Rocío Berón (Rincón) con un tiempo de 21 minutos 12 segundos y en segundo lugar llegó la Santafesina Katia Romero, con una marca de 21 minutos 15 segundos.

Por otro lado, en la prueba de Mayores B, se impuso, Patricio Lobos de San Carlos, con un registro de 34 minutos 16 segundos. En segundo lugar, se ubicó el Corondino José Luis Ñañe con 40 minutos 29 segundos.

En la categoría veteranos, el primer lugar fue para el Santotomesino, Jorge Raúl Meoli con 31 minutos, 16 segundos. Mientras que el segundo lugar fue para Carlos Frega (Hernandarias – Entre Ríos) 42 minutos, 33 segundos.

Veteranos B, primer lugar para Marcelo Getilde de Santo Tomé, 42 minutos, 5 segundos y luego arribó Héctor Fontana de Paraná, 43 minutos, 32 segundos.

En categoría mujeres, primer lugar parea Sandra García (Diamante – Entre Ríos) 49 minutos, 43 segundos. Luego llegó Ana Martinessi de Santo Tomé con un tiempo de 50 minutos, 20 segundos.

En competencia de 500 metros, categoría infantiles varones, se impuso el Sanjavierino Gian Lucas Nini con 9 minutos, 58 segundos y el segundo puesto fue para su coterráneo Leandro Cuenca, 10 minutos 5 segundos.

En mujeres, primer lugar para Luz Blanche con 10 minutos, 43 segundos y Montserrat Ruiz, 11 minutos 9 segundos, amabas de San Javier.

En 1500 metros, menores varones el primer lugar fue para Genaro Gianicci de Hernandarias, 38 minutos, 15 segundos.

En damas, Esmeralda Flor de Tacural, 21 minutos 30 segundos.

Categoría cadetes varones, primer puesto para Brian Favot 23 minutos, 15 segundos y luego se ubicó Federico Diebel con 27 minutos, 42 segundos, ambos nadadores de San Javier. En mujeres, primer lugar para la Sanjavierina, Antonela Macedo, 32 minutos 30 segundos.

Cabe destacar la presencia de nadadores de San Pedro (Buenos Aires), Reconquista, Arroyo Leyes, Sunchales, entre otras localidades.

Desde la organización, calificaron de exitosa la jornada y agradecieron a todos los que colaboraron e hicieron posible nuevamente esta actividad en aguas de río San Javier, donde hubo más de 100 participantes en total y varias de las carreras fueron sumamente entretenidas.

John Morgan en declaraciones a Gigacom Tv, dijo “al final tuve la suerte que se me aflojaron un poco los calambres, el agua estaba un poco más cálida y comencé a sentir el aliento de la gente, eso me emocionó mucho y me hizo sobrellevar los calambres y poder llegar a la meta”.