Masterchef Celebrity: la pregunta sobre la China Suárez que descolocó a Mery del Cerro

La modelo preparó un plato inspirado en sus amigas y una inesperada consulta la sorprendió en plena degustación

Como todos los miércoles, los participantes que lograron lucirse esta semana en Masterchef Celebrity 3 compitieron por los beneficios de la medalla de oro y la de plata. Mery del Cerro fue una de las más ambiciosas y se propuso sorprender a los jurados con una preparación que ningún otro concursante había hecho antes en ninguna de las tres temporadas del reality culinario de Telefe. Sin embargo, el resultado no fue el que planificó, y Santiago del Moro la descolocó con una pregunta sin filtro sobre la China Suárez en el momento menos pensado.

Bajo el concepto: “Dime en qué zapatos caminas y te diré quien eres”, los expertos pidieron que crearan un plato inspirado en un tipo de calzado. Paula La Peque Pareto se inspiró en botas de esquí Paulo Kablan en pantuflas rosadas; Joaquín Levinton en tacos azules; Mica Viciconte en los clásicos zapatos de payaso y Mery recibió unos suecos con cuero que dejó abiertas varias posibilidades que puso a prueba su creatividad.

En 60 minutos cada uno intentó hacer su mejor esfuerzo, y la modelo decidió basarse en una noche de encuentro con amigas, a quienes le cocinaría una masa filo con solomillo de cerdo relleno de nueces pecan, pistachos y cerezas, y de postre una versión dulce con mango, peras y queso brie. Aunque en un principio logró que Damián Betular la felicitara por su iniciativa y la investigación que realiza diariamente sobre la gastronomía para aplicar nuevas ideas, los tiempos le jugaron una mala pasada y la hora no fue suficiente para completar la cocción.

“¿En qué te inspiraste con los suecos?”, quiso saber Del Moro. “Me imaginé en otoño juntándome a comer con amigas donde hay muchas a las que lees ecanta comer masa filo”, respondió la actriz con una sonrisa. Intrigado, el conductor dio un paso más e indagó: “¿Con qué amigas?”. La ex Casi Ángeles se animó a mencionar a algunas de sus allegadas, y optó por nombres que no pertenecen al mundo mediático: “Belu, Luz, Celina”.

De manera sorpresiva el conductor la interrumpió y le preguntó sin filtro: “¿A la China Suárez la invitamos?”. Sin perder la fluidez en la descripción de su plato, Mery no evadió el interrogante y le contestó con naturalidad: “A la China la podemos invitar, obvio”. Santiago arremetió una vez más sobre el tema y le consultó: “Zaira (Nara) va también?”.

“Sí, Zaira también”, contestó la actriz, sin rodeos. Cabe recordar que hace poco más de tres meses Suárez estuvo en el ojo de la tormenta cuando fue señalada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara. En aquel entonces trascendió el distanciamiento del círculo más cercano de famosas que solía mostrarse con la China, tales como Paula Chaves y Zaira, por su estrecho vínculo con la empresaria. En ese grupo de amigas también se encuentra Del Cerro, quien suele compartir proyectos laborales y encuentros con las modelos.

Después del tenso momento la devolución continuó su curso, y Germán Martitegui remarcó que la masa filo quedó cruda y ese fue el detalle que la llevó directo a la gala de eliminación del domingo. “Sabía que era un riesgo enorme, pero no me quedo con las ganas de haberlo hecho”, insistió Mery. “Te digo que en televisión y en 60 minutos no lo hace ni alguien que hace 20 años prepara masa filo”, la consoló el chef más exigente de programa.