Enorme susto Insólito: una camioneta se metió en su habitación y tuvo que suspender la transmisión por Twitch

Un extraño suceso se hizo viral y pudo haber terminado en una tragedia. En una casa de la localidad de Acworth, en el estado norteamericano de Georgia, una camioneta se metió en el interior de un domicilio.

Más allá del hecho insólito de por si, se suma que en la habitación donde impactó el vehículo se encuentra una sala equipada para realizar transmisiones en vivo vía Twitch.

SUSPENDIDO EL STREAM de hoy y hasta nuevo aviso! Una camioneta dodge ram chocó contra el #GamingRoom cuando estaba ahi... Se podrán imaginar el susto, sin embargo estamos bien! pic.twitter.com/NZMUtJUyGf — Predz0rx - Old School Club (@predz0rx) February 16, 2022

La misma pertenece al streamer chileno predz0rx, quien actualmente reside en Estados Unidos, donde lleva a cabo su trabajo diario realizando transmisiones dedicadas principalmente a videojuegos.

A través de su perfil de Twitter el joven publicó la foto del accidente y la acompañó con el siguiente mensaje: “SUSPENDIDO EL STREAM de hoy y hasta nuevo aviso! Una camioneta dodge ram chocó contra el #GamingRoom cuando estaba ahi... Se podrán imaginar el susto, sin embargo estamos bien!”

Para morirse no hay sino que estar vivo, usualmente estas casas no tienen concreto ahí... Mi casa particularmente si lo tiene y según los bomberos eso fue lo que me salvó de algo trágico! Una locura! Tal vez mi angelita me salvó! ❤️ Gracias a todos por preocuparse! pic.twitter.com/7KTb0FlqWt — Predz0rx - Old School Club (@predz0rx) February 16, 2022

En este sentido, hizo un segundo posteo con más imágenes de lo sucedido y afirmó: “Para morirse no hay sino que estar vivo, usualmente estas casas no tienen concreto ahí... Mi casa particularmente si lo tiene y según los bomberos eso fue lo que me salvó de algo trágico! Una locura! Tal vez mi angelita me salvó! Gracias a todos por preocuparse!”.