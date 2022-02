El caso de Drayke Hardman conmovió a Antonela Roccuzzo: su fuerte mensaje en contra del Bullying

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La esposa de Lionel Messi compartió una reflexión en su cuenta de Instagram para alertar sobre este flagelo. Fue tras el fallecimiento de Drayke Hardman, un niño de 12 años que sufría acoso escolar.

Antonela Roccuzzo publicó un fuerte mensaje en contra del Bullying después de sentirse conmovida por el caso de un nene de 12 años que se suicidó en los Estados Unidos por ser víctima de este flagelo.

La esposa de Lionel Messi compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que había una frase que acompañaba la noticia antes mencionada: “Ser canchero no está bien. Las cargadas no son un chiste. Las peleas no son cosa de chicos. Tener a alguien de punto no es propio de la infancia. La agresión no se justifica por ser chiquitos. Frenar el Bullying comienza por un cambio de mirada”.

Drayke Hardman, un nene de 12 años, murió el jueves en un hospital de Utah, en Estados Unidos, horas después de un intento de suicidio. Los padres revelaron el motivo que llevó al chico a ahorcarse: era víctima de acoso escolar.

Ambos postearon contundentes mensajes contra el bullying en las redes junto a fotos de su hijo intubado. En las imágenes, se puede ver el momento de la despedida de la familia.

Quién era Drayke Hardman

“Tenía solo 12 años…. 12 años de edad ¿Cómo un niño de 12 años que fue intensamente amado por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita alejarse de ella?”, se preguntó Samie, la madre de Drayke Hardman.

“Esto es el resultado del acoso escolar, mi chico guapo estaba peleando una batalla de la que ni yo podía salvarlo”, dijo la mujer. Samie describió a su hijo como un chico muy cariñoso y fanático del básquet, un nene con una “personalidad ingeniosa” y “ojos azules que conquistaban a todos”.

“Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor. No hay señales, solo palabras hirientes de otros que finalmente robaron a nuestro Drayke de este lugar cruel”, dijo la madre del pequeño en un posteo en Instagram que recibió más de 2 millones de likes.

Según medios locales, Hardman era víctima del maltrato físico y verbal por parte de varios compañeros, hecho que ocultó siempre a sus padres.

El miércoles, su hermana de 16 años lo encontró en el piso de su habitación, ahorcado con un buzo. Sus padres corrieron para intentar salvarlo y le practicaron RCP. Drayke había sufrido muerte cerebral y falleció a la mañana siguiente en el hospital.