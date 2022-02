https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga Argentina de Básquet

No puede ganar fuera del Malvicino

Unión que tuvo varias veces arriba en el marcador, fue derrotado 97 a 93 por La Unión en Formosa. El equipo ya arrastra una racha de 15 derrotas como visitante y es el único que no ha ganado en esta condición.

Crédito: Gentileza Prensa La Unión de Formosa

Germán Viganotti Patricio Tabarez en el local fue la figura excluyente del partido con 29 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. En Unión dentro de un goleo repartido, el destacado fue Gonzalo Torres. Flojo comienzo de Unión, teniendo la posibilidad de ponerse en ventaja en la primera aunque no pudo Justin Everett con el tiro de tres y tampoco Jeantal Cylla con la bandeja; en la contra el local, con un triple de Zachary Cuthbertson se puso rápidamente en ventaja. Unión continuó los primeros minutos sin encontrarle la vuelta al partido y tras quedar 12 – 5 en el marcador, Juanfra Ponce acudió al primer tiempo muerto de la noche. A la salida de este el Tate con un doble de Everett y luego el aporte de cylla acortó distancias. Tras una exquisita asistencia desde propio campo por parte de Juan Cantero para Everett, el Tatengue se puso a uno. Foto: Gentileza Prensa La Unión de Formosa Unión levantó en defensa, con Jaime y Bombino consiguió mayor presencia en la zona pintada aunque todavía sin lograr hacer pie en cancha. La rotación del banco no le dio efecto esperado al Tate que un abrir y cerrar de ojos se desconcentró y tuvo que correr nuevamente desde atrás en el marcador. Con el quinteto alternativo entero en cancha, Jaime penetro convirtió y anotó el extra desde los libres. Unión no se acoplo en defensa, entro en penalidad y por errores propios lo dejo escaparse al local en el tanteador. Ya en el segundo cuarto, la escuadra santafesina continuó con el quinteto alternativo buscando aire en un equipo cansado por la gira. Fermín Thygesen con un triple volvió a lastimar desde el perímetro para mantener a La Unión a tiro. Buenos ingresos de Pedro Bombino y Gonzalo Torres (12 puntos, 3/3 en tiros de campo y 2 rebotes en 9 minutos para el bahiense). El robo de Maximiliano Martin, que fue al suelo, la peleó, la ganó y asistió a Torres que de bandeja puso por primera vez arriba al Tate en el marcador. Tras un parcial favorable a la visita de 10-3 Sebastián Ginobilli pidió tiempo muerto para ajustar. Foto: Gentileza Prensa La Unión de Formosa Salida de fondo para el Tate y el doble de Jaime desde el córner. El encuentro se trasnformo en un ida y vuelta constante, dentro del cual Unión no pudo sacar distancias. Con Gastón Bertona en cancha, el equipo relegó en altura, comenzó a perder en las divididas y de nuevo a remarla desde atrás. Jaime siendo determinante y aprovechando sus minutos en cancha para mantener al equipo Rojiblanco. Cuando La Unión comenzó a tomar protagonismo, Christián Schoppler anotó un triple fundamental para ponerse dos arriba. Unión defendió la bola siguiente, la peleo, la recuperó y en contra ataque Bertona recibió falta. Antes de los libres, minuto de Ginobilli. Antes del cierre y con 10 segundos por jugarse, minuto de Ponce con la bola a favor. Buen parcial de unión, que ganó el cuarto y se fue al descanso con una pequeña ventaja en el luminoso. De nuevo a las acciones, un triple de Cylla despertó a todos, pero fue solo un espejismo. Unión se cargó rápidamente de faltas, estuvo errático y apurado para resolver las jugadas cuando tuvo el tanteado a favor. Unión perdido, tarde en hacer cambios se dejó empatar y otra vez lo dejo venir a un equipo que con muy poco igualó. Sobre el cierre un triple de Martín le dio la igualdad, aunque nuevamente se durmió en el retroceso y lo dejaron tirar a Lucas Arn que lastimo desde el córner para irse al último cuarto con ventaja de tres el equipo Formoseño. Unión y un comienzo esperanzador en el último parcial. Concentrado en los primeros instantes logró pasar al frente, aunque con el correr de los minutos, fue acusando el cansancio acumulado, y dejó espacios para que los tiradores locales lastimen con triples. Patricio Tabarez un dolor continuo de cabeza para un endeble defensa Rojiblanca que no tuvo chances ante la efectividad del dueño de casa. Otro cierre malo del Tate, ante uno de los peores equipos de la temporada no supo cómo aguantar los ataques rivales, varias veces estuvo desconectado en defensa y terminó cayendo en un duelo directo que lo tuvo para ganar. El equipo tendrá que auto convencerse que puede de visitante, que en los momentos críticos tiene que aflorar el empuje para defender cuando las cosas no salen en ataque. Derrota y regreso a casa 0-3 de la gira, ahora se vendrá el tiempo del descanso hasta el próximo 03 de marzo cuando reciba a un durísimo rival como Oberá en el Ángel Malvicino. Síntesis LA UNIÓN (97): Chaz Crawford (8), Patricio Tabarez (29), Nicolás Ferreyra (10), Jonathan Maldonado (12), Zachary Cuthbertson (11) (FI); Franco Vieta Stechina (11), Fermín Thygesen (6), Lucas Arn (10). DT: Sebastián Ginobilli. UNIÓN (93): Juan Pablo Cantero (8), Cristián Schoppler (8), Daniel Hure (10), Jeantal Cylla (8), Justin Everett (10) (FI); Maximiliano Martín (7), Gastón Bertona (9), Jordi Godoy (3), Andrés Jaime (11), Gonzalo Torres (12), Lorenzo Micheloni (0), Pedro Bombino (7). DT: Juanfra Ponce. Parciales: 25-19, 21-34 (46-53) // 23-13 (69-66), 28-27 (97-93) Árbitros: Fabricio Vito, Gustavo D'Anna y Javier Mendoza. Cancha: Polideportivo Cincuentenario.

