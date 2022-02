"Escribir canciones es una búsqueda de respuestas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cancionista Martín García presenta por estos días su nuevo disco, que lleva por título “15 Seis”. Es el cuarto trabajo de este tucumano, una de las nuevas voces del folk rock argentino. “El disco se ubica en un lugar muy especial, me encontró muy conectado conmigo mismo”, afirmó en una entrevista.

El cantautor tucumano Martín García presenta “15 Seis”. Se trata del cuarto disco autoral de este músico que se posiciona como una de las nuevas voces del folk rock argentino y el folklore alternativo. Reúne nueve canciones propias, salvo una (“Autómata”) que nació en coautoría con Javier Montalto quien es también el productor del álbum. El disco, concebido en el marco del confinamiento por la pandemia, surgió como un ejercicio de sublimación artística que se planteó García con un grupo de amigos compositores -argentinos y uruguayos- quienes se propusieron componer semanalmente canciones propias y compartirlas entre ellos y sumarse ideas y aportes.

“‘15 Seis’ se ubica en un lugar muy especial respecto del resto de mis trabajos anteriores. Me encontró muy conectado conmigo mismo, con la sensibilidad a flor de piel y sin posibilidad de salir de casa por la cuarentena. Esta falta de espacio que representó el aislamiento, tuvo su contracara en un paradójico exceso de tiempo; situación que me presentaba una oportunidad valiosa de hacer un álbum que tuviera mucho de mí, buscando a fondo cada melodía y cada palabra. Intenté buscar las canciones que tenía ganas de escuchar, pero no existían aún. Estas situaciones hicieron al proceso de creación único, e irrepetible creo”, confió García en una entrevista concedida a este medio.

Un modo de sanar

-¿Las nueve canciones propias que integran el disco abordan temáticas sobre las cuáles ya habías indagado antes o el propio contexto te llevó hacia lugares diferentes?

-Creo que el proceso de escribir canciones, es un poco una búsqueda de respuestas para uno mismo, o por lo menos ese es mi caso, siempre coqueteo con algunas temáticas, como el amor o los mandatos sociales y familiares. Hago música como una manera de sanarme en situaciones en donde no encuentro la palabra hablada; en ese sentido podríamos decir que las temáticas podrían ser similares, pero el contexto les puso un condimento extra. La situación de no entender lo que sucedía con la enfermedad, me llevó a experimentar más en las letras, a permitirme que algunas imágenes queden abiertas para que las rellene el oyente con su propia historia. Respecto de las melodías; el tiempo del que dispuse para componer, me llevó a profundizar más y a buscar cada nota individual con mucho compromiso. En los acompañamientos y armonías, intente buscar el “espacio” que no tenía en casa, darme aire a través de los arreglos y sonoridades.

Parecido, pero diferente

-En “15 Seis” aparecen en primer plano las sonoridades de las maderas, cuerdas y percusión, mezcladas con componentes electrónicos. ¿Es tu sello habitual o es una búsqueda que caracterizó a este disco en particular?

-Fue una conjunción de varias cosas, la primera: Los recursos escasos con que contaba en mi casa para trabajar; no tenía casi instrumentos de percusión, no tenía bajo, ni las guitarras eléctricas; lo que me llevó a utilizar muchas cosas electrónicas y guitarras acústicas para hacer las maquetas. Creo que esa sonoridad disparó en el productor una búsqueda de profundizar esta esencia y lo hizo muy bien. Este disco suena diferente de mis discos anteriores en algunos aspectos y parecido en otros.

Devoluciones

-Curiosamente, aunque nació en el encierro, el disco es producto de una dinámica semanal gestada con un grupo de amigos compositores ¿Cómo fue este proceso y qué huellas dejó en el trabajo final?

-Este acompañamiento fue fundamental, somos un grupo de compositores y escritores de Uruguay y Argentina, que nos damos a llamar La Liga Federal de la canción. En medio del miedo que teníamos cuando se disparó el Covid, nos dábamos consignas semanales para hacer canciones y textos que compartimos. Fue un hermoso ejercicio, y le dio sentido al trabajo solitario; encontrando una devolución en mis queridos y admirados amigos.

Tremenda personalidad

-¿Cuáles fueron los aportes principales del productor Javier Montalto?

-Javier es un gran productor, tiene un oído y gusto increíbles, sabe claramente hacia dónde quiere llevar la obra y cómo hacerla brillar. Fue detallista con las maquetas que le mande, sacó algunos instrumentos que yo había grabado y dejó otros, agregó baterías y percusiones electrónicas, algunas propuestas vocales y bajos, para el resto, decidió qué músicos iban a grabar y qué les iba a pedir. Respecto de las voces, decidió que fueran una sola toma al medio, sin armonías ni voces duplicadas, decisión que le dio gran personalidad a la obra. Finalmente participó de la mezcla del álbum, y a la suma analógica y mastering la hizo Marcelo Suraniti, lo que terminó de redondear la tremenda personalidad que tiene este trabajo.

Trayectoria

Martín García, compositor, cantante y guitarrista tucumano, comenzó a tocar la guitarra y a cantar desde muy chico, sostenido por el ambiente musical familiar. En 2011 comenzó con su proyecto solista y a partir de ahí recorrió ciudades de Argentina y de Latinoamérica y compartió escenario con grandes artistas. También cabe destacar su rol como productor y gestor cultural.

En 2015 publicó su primer disco solista “Canciones Para Amansar Fantasmas”. En 2016 creó, con Carlos Andújar, el sello colectivo Verde Eucalipto. En 2017 publicó “Martín García en Vivo”. También en este año presentó tres singles: “Limbo”, “Fuerte vas a sonar” y “Tan linda”. En 2017 produjo con otros colegas el Tucuman Indie Fest, festival de música independiente enmarcado al pie del cerro en la selva de yungas.

En 2019 publicó su disco “Mutar”. Otra participación para destacar fue en noviembre de 2021, cuando abrió el show de Abel Pintos en el Estadio del Club Central Córdoba de la provincia de Tucumán. En el año 2022 está presentando su nuevo disco.