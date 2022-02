https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 18.02.2022

Espectáculos El tenso momento entre Juariu y Claudia Villafañe en Masterchef

Juariu tiene un trabajo que suele meterla en problemas con las celebridades, y es que ella se encarga de dar toda la data de la vida de los famosos a través de sus redes sociales. Esto significa que a veces habla de temas que a los famosos les molesta. Y durante la noche de repechaje, la instagramer confesó las internas que tiene con la hija de Villafañe.

La ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity, tuvo que reemplazar a Germán Martitegui y tomó el papel de jurado, junto a Donato y Betular. Además, estuvo de invitado especial Diego Torres.

Y como es costumbre de los chef, Claudia se acercó a las mesas de los participantes para ver cómo iba su proceso de preparación del plato.

Cuando Villafañe y Betular llegaron a la mesa de Juariu, ella estaba contenta hasta que se dio cuenta de un pequeño detalle que podría generar que la visita de la ex mujer de Maradona fuera incómoda. "Todo era felicidad hasta que me di cuenta de que Gianinna me tiene bloqueada", confesó la periodista de espectáculos en el backstage.

"¿Se conocían ya?", preguntó Betular. Ambas respondieron que no, que nunca habían estado en la presencia la una de la otra. "Sé quién es, pero no personalmente. La conozco porque... viste su trabajo, ¿no? Y muchas veces la quise buscar para...", explicó Claudia, haciendo el gesto de querer fajar, pegarle a alguien.

La reacción instantanea de Juariu fue esconderse debajo de la mesa por el alto nivel de incomodidad que estaba manejando en ese momento. A pesar de ese eso, la instagramer se recompuso y le pudo explicar la idea de su plato a la mamá de Dalma Maradona.

Durante su entrevista individual, Juariu explicó a que se debe este momento tenso entre las dos y por qué Claudia sabía quien era: "Yo no stalkee a Dalma y Gianinna. A Gianinna sí. Tuvo una relación con Daniel Osvaldo y salió en las redes y lo puse en mi Instagram, puse que estaban teniendo algo. No les habrá gustado mucho a ellos porque me bloquearon", concluyó la participante.