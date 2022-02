Horarios y TV: este sábado inicia la tercera fecha de la Copa de la Liga

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con tres partidos, continuará el campeonato argentino de fútbol. Colón y Unión juegan el martes.

Si bien recién se finalizó la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA este jueves por la noche, el ajustado calendario obliga a tener un sólo día sin actividad.

Si bien recién se finalizó la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA este jueves por la noche, el ajustado calendario obliga a tener un sólo día sin actividad.

Este sábado por la tarde ya comienza la tercera jornada del campeonato con tres encuentros: Arsenal vs Huracán, Estudiantes vs Lanús y Vélez vs Independiente.

Recién el martes verán acción los equipos santafesinos. Unión recibe en el 15 de Abril a Atlético Tucumán desde las 19:15 horas con transmisión de Fox Sports Premium y Colón visita a Central Córdoba en el Madre de Ciudades de Santiago desde las 21:30 por TNT Sports Premium.

Por otro lado, este viernes hay más acción en Argentina y Europa:

Primera Nacional

17:00 - Agropecuario vs Estudiantes de Río Cuarto - TyC Sports

19:15 - Instituto vs Alvarado - TyC Sports

21:30 - Defensores de Belgrano vs Temperley - TyC Sports

Serie A

16:45 - Juventus vs Torino - ESPN 2

La Liga

17:00 - Elche vs Rayo Vallecano - DirecTV Sports

Bundesliga

16:30 - Mainz 05 vs Bayer Leverkusen - ESPN

