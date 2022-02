Es hija de desaparecidos y busca a su abuela en la provincia de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para Eugenia Castellano buscar la verdad sobre sus orígenes es un proceso lento y doloroso, pero necesita saber qué pasó, conocer de dónde viene y poder darle un cierre a su historia.

La última dictadura cívico militar fue una etapa muy negra de la Argentina. En ese contexto una joven llamada María Rosa, que se encontraba estudiando en la provincia de Buenos Aires, fue llevada por los militares cuando estaba cursando su sexto mes de embarazo. Estando en cautiverio dio a luz a María Eugenia Castellano, quien hoy vive en Mar del Plata y busca a su abuela materna, Mónica González.





María Eugenia Castellano contó a El Litoral que se enteró que es hija de desaparecidos en agosto del 2021, porque una persona de su entorno se lo dijo, a partir de ahí comienza un angustioso camino de búsqueda. Primero se contactó con Madres de Plaza de Mayo y el Conadi, porque la única manera de confirmar si una persona es hija de desaparecidos es por medio de un análisis genético, que luego se compara con la información que tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).





La información que le habían dado sus padres adoptivos fue que “mi mamá no me podía criar y me dejó con mi papá”. “Él ya falleció y su mujer no quiere hablar”, explicó María Eugenia Castellano.





Más allá de la búsqueda que está realizando la sede de Madres de Plaza de Mayo, la mujer, comenzó una investigación paralela y es ahí donde surge la información de que su abuela estaría en la provincia de Santa Fe. Aún no sabe si la familia de su mamá era de Santa Fe y ella fue a provincia de Buenos Aires a estudiar o si su abuela se mudo a la provincia más tarde. Estos y muchos datos e información sobre su origen aún le quedan por descifrar.

Carrera contra reloj

La espera se hace larga y el tiempo apremia, Castellano cuenta que “se demora mucho el proceso y estamos en la búsqueda de una persona mayor. Tengo la información de que está en Rosario y debo apuntar ahí”.

La idea es poder hacer conocer su historia y que circule la información con la esperanza de que llegue a oídos de su abuela o de alguien cercano a ella que pueda brindar ayuda.





“Si Mónica González, que tenía una hija que se llamaba María Rosa que desapareció en la dictadura y esperaba una hija para los primeros días agosto y que la pareja era Braulio Gómez, quiero que sepa que la estoy buscando”, resalta Castellano.





Si alguien conoce a una Mónica González puede comunicarse con María Eugenia Castellano al teléfono 2236 56-5828 o en sus redes sociales Facebook o Instagram





Cómo hacer para saber si sos hijo de desaparecidos





Si tenés dudas sobre tu identidad y creés que podés ser hijo o hija de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar.





Comunicate por correo electrónico a la casilla [email protected], por teléfono al: 0800-222- CONADI (266234) o bien acércate a la oficina de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 25 de Mayo 552, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Si te encontrás fuera de Argentina, enviá un correo electrónico a [email protected]





También podés contactarte con la Representación o Consulado más cercano, donde podrán asesorarte.





Atenderán tu solicitud, evaluarán los elementos existentes y te asesorarán para la realización de la pericia genética si correspondiese.