Con 11 años, pasó de vivir en una favela a convertirse en modelo: sus fotos revolucionan las redes sociales

Viernes 18.02.2022

13:29

Se llama Davi Gonçalves da Rocha Brito. Su padre fue asesinado cuando tenía 3, y con su madre y hermanos vive en una choza en Ciudad de Dios, en Río de Janeiro.

Vive en la favela de Ciudad de Dios, en Río de Janeiro, se llama Davi Gonçalves da Rocha Brito, tiene 11 años, y unos inmensos ojos verdes que no han pasado desapercibidos en las redes sociales y han sido comparados con los de Sharbat Gula, la niña afgana que en 1985 fue portada de National Geographic.

Tras unas fotos publicadas en las redes, Davi ha firmado un contrato con una de las mayores agencias de modelos del país. Pero su historia comenzó a mediados de enero informa RT.

"Estábamos en una reunión de la ONG Nóiz cuando apareció Davi en la puerta", recuerda en una publicación en Instagram Andre Melo, presidente de la organización. "¿Quieres comer con nosotros?", le preguntaron al verlo. "Quiero", contestó el niño, que iba acompañado de sus hermanos.

Melo le pidió permiso para fotografiarle y él aceptó. El presidente de la ONG publicó algunas imágenes en las redes sociales que llamaron la atención del fotógrafo Wallace Lima, quien propuso hacer una sesión de fotos con el chico, informa RT.

"Sin palabras para describir lo que fue esa sesión. Captar esa mirada no es fácil, ese niño es un superviviente", escribe Lima en una publicación en las redes sociales.

Según la prensa local, el padre de Davi fue asesinado cuando él tenía tres años por una banda criminal. Junto a su madre y sus dos hermanos, el pequeño dejó el barrio de Santa Cruz, también en la ciudad carioca, y se instaló en Ciudad de Dios. En esta favela, gracias a la ayuda de los vecinos, la familia pudo construirse una choza de madera, informa RT.

"Estaba desesperada. Tenía el presentimiento de que iban a hacer algo a mi esposo, después de que él no volvió me vine aquí, donde vivía mi madre. Salí de la casa con todo y me enteré de que las milicias la ocuparon", declaró a O Globo Tatiane, la madre de Davi, de 27 años, que tiene otros dos hijos, Monique, de 13, y Wallace, de 10.

Foto: Instagram

"La vida de Davi está empezando a cambiar y a tomar un rumbo totalmente diferente del que estaba diseñado", destaca el fotógrafo e informa RT.

Y añade: "Su historia de sufrimiento, reflejada en sus ojos, comienza a entrever un final feliz. Empezando por el primer contrato con una importante marca de ropa infantil".

Foto: Instagram

Las fotos realizadas por Lima resultaron un éxito y una firma de ropa infantil quiso contar con el niño. Este martes, el menor se unió al equipo infantil de la agencia 40º Models, indica RT.

En declaraciones a G1, Sérgio Mattos, dueño de la agencia, dijo que Davi tiene una belleza "deslumbrante".

Foto: Imagen ilustrativa

También comparó al menor con la niña afgana. "Me recuerda a la niña de Afganistán de National Geographic. Tiene un estilo agradable. Se nota que es un chico sencillo, con una historia difícil", aseveró.