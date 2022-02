Macame pedirá a la Corte de la Nación la despenalización del cultivo de cannabis

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 18.02.2022 - Última actualización - 15:31

15:17

Los abogados buscarán que se anulen los incisos a y e del artículo 5 y artículo 14 de la Ley de Estupefacientes. Será la primera vez que la Corte llame a audiencia pública una causa vinculada al cannabis. Se realizará el 27 y 28 de abril.

El próximo 27 y 28 de abril sucederá un hecho que podría marcar un antes y un después en la historia jurídica argentina. Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia de Nación realizará una audiencia pública vinculada al cannabis y recibirá un caso de un sujeto colectivo, como lo es la Asociación Civil Macame (Madres del Cannabis Medicinal).

"Pedimos la anulación de los artículos de la Ley de Estupefacientes que penan el cultivo de cannabis para fines medicinales", destacó el Dr. Domingo Rondina, quien patrocina a Macame junto a la abogada Guillermina Fregona y el abogado Mariano Bär, y agregó en una entrevista con El Litoral: "Lo que pase en esta causa le va a servir a toda la ciudadanía".

Puntualmente, los abogados pedirán la inconstitucionalidad de los incisos a y e del artículo 5 y el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes Nº 23.737.

"Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación", expresan los incisos a, y el inciso e establece: "Entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará prisión de tres (3) a doce (12) años y multa de quince (15) a trescientas (300) unidades fijas".

Además, el artículo 14 que buscan que se anule sostiene: "Será reprimido con prisión de uno a seis años (...) el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal".

"La Corte Suprema va a decidir si las mamás vamos a poder seguir plantando", destacó Laura Acosta, referente de Macame. Foto: Guillermo Di Salvatore / Archivo

El paso a paso

Cada año, la Corte de la Nación recibe unas 80 mil causas y dicta unas 20 mil sentencias. Además, elige 10 casos constitucionalmente más relevantes que otros, y convoca a audiencia pública. "Para este año una de las causas elegidas fue la de Macame. Es la primera vez que la Corte hace una audiencia pública vinculada al cannabis y es la primera vez que un caso de un sujeto colectivo, como lo es esta asociación, llega a la Corte", resaltó Rondina.

"La Corte primero escucha a los Amigos del Tribunal; puede ser cualquier persona o institución que considere que puede aportarle algo útil; puede enviarse un escrito, con sus datos y opinión sobre el tema. La Corte elegirá a sus cuatro o cinco amicus y los va a hacer exponer. Luego expondrá el Procurador General de la Nación, la Defensora General de la Nación, nosotros los abogados, las mamás (Macame), y el Estado Nacional que es nuestra contraparte", explicó el abogado de Macame.

También para este caso se convocó a la provincia de Santa Fe: "Esperamos un gesto del gobernador Omar Perotti para que la provincia acompañe la angustia de las madres y no que vaya a oponerse. No estamos pidiendo vender, ni producir: sólo que una mamá que tiene una planta y la usa para sacarle aceite para su hijo, no vaya presa por eso. Queremos que la provincia de Santa Fe tome una conducta a favor de las mamás", señaló Rondina, y comentó que tras los dos días de audiencia en las que se escuchará a todas las partes, la Corte resolverá unos días después.

-¿Qué respuestas tuvieron a lo largo de este derrotero judicial que empezó en 2018?

-En 2018, el Juzgado Federal de Santa Fe N° 1, a cargo del Dr. Rodríguez, falló que "tienen que esperar hasta que haya un producto farmacéutico, no pueden fabricarlo ustedes". Apelamos eso y la Cámara Federal nos dijo lo mismo.

-¿Qué opinan de estos fallos?

-Los productos farmacéuticos no son necesariamente la solución. Cada chico reacciona de diferente forma ante cada cepa de cannabis. Hay que tratar diferentes enfermedades, no es lo mismo la fibromialgia que la epilepsia refractaria. Algunos se tratan con aceite, otros con tinturas o frotación.

Tenemos testimoniales en que las madres detallan que a sus hijos llegaron a tener 300 convulsiones en un día; que les daban 14 pastillas diarias con lo cual el nene dormía todo el día; hay chicos que pierden la dentadura, se le van cayendo los dientes por efecto de los químicos.

-¿Qué expectativas tienen para la audiencia?

-La Corte Suprema en su último fallo de octubre 2021 (caso Bustos) dice: "Esta Corte no va a discutir más la función medicinal del cannabis, porque eso está suficientemente probado", y también dice que no se discutirá más que al cannabis como estupefaciente, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que lo saque de la lista de estupefacientes.

"No queremos más persecución"

En 2018 se presentó un recurso de amparo contra el Estado Nacional y al mismo tiempo una medida cautelar, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de toda normativa que prohíba el autocultivo de cannabis para consumo medicinal y que, en tanto se expida la Justicia, el Estado se abstenga de toda persecución penal a las madres que practican el autocultivo.

Laura Acosta, referente de Macame, sostuvo en diálogo El Litoral: "No queremos más persecución", y agregó que "a partir de la audiencia pública nacional y del debate que pueda surgir, la Corte Suprema va a decidir si las mamás vamos a poder seguir plantando. Tengo entendido que, como este amparo es colectivo, llegaría a solucionar los amparos que hay en la Nación".

Al ser consultada sobre la decisión que espera de la Corte, Acosta indicó: "Vamos con mucha fe. Somos muy optimistas a lo que la Corte y los jueces puedan resolver en nuestra situación. Nos llena de orgullo poder ser escuchadas y llevar este tema a la Corte Suprema de Justicia: es un enorme avance. Esperamos que sea justicia porque desde hace muchos años nos vienen persiguiendo".

Ley de cannabis medicinal

La Ley N° 27.350 de Cannabis Medicinal dice: "El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) están autorizados al cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica". Al mismo tiempo, la norma establece que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) regulará las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento. En tanto, el "Estado Nacional impulsará la producción pública de cannabis y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios de producción pública. La entrega del producto se realizará a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y farmacias autorizadas".