Tras su paso por Huracán El defensor Leandro Grimi anunció su retiro del fútbol profesional

El defensor Leandro Grimi comunicó este viernes que dejó la práctica del fútbol profesional tras su paso por Huracán y calificó su carrera como "un viaje hermoso".

"Gracias! Fue un viaje hermoso. Muchas veces me he preguntado qué hubiera sido de mí si no hubieras ocupado el lugar que ocupaste, y seguís ocupando, dentro de mi vida. No lo sé, pero hasta hoy solo tengo palabras de agradecimientos", comenzó el mensaje en su Instagram.

Grimi pasó las últimas dos temporadas en Huracán, club en el que hizo también sus primeros pasos, pero además vistió las camisetas de Racing, Newell's, Godoy Cruz, Milan y Siena en Italia, Sporting de Lisboa en Portugal y Genk de Bélgica.

"Como para empezar, gracias a vos conocí nada más y nada menos que a mi mujer Filipa, mi compañera, la que amo con toda mi alma. La persona que me dio la posibilidad de formar esta hermosa familia que tenemos, con 3 hijos hermosos, mis luces, que me siguen a todos lados y me apoyan todos los días", continuó en su cuenta personal.

"También me hiciste crecer muchísimo como persona, junto con mis viejos, mis hermanos, mis amigos y siempre la mención especial para mi 'Nono' Grimi. El más grande entre los grandes. Aprovecho para agradecerles a ellos también. Fueron y son mis bases más fuertes", aseguró.

Grimi, de 37 años, quien obtuvo la Champions League de Europa con Milan y el Mundial de Clubes 2007 contra Boca por 4 a 2, en una noche soñada del brasileño Kaka, y fue campeón con Racing en 2014. El exfutbolista también le agradeció "a cada club, a cada persona y a cada hincha" que lo alentó.

"Hoy, después de muchísimos años juntos, Te quiero decir adiós Fútbol querido. Te di hasta mi última gota de sudor. Te voy a extrañar mucho. Pero también te quiero decir que no es un adiós para siempre. Solamente es un adiós temporario. Un adiós a esta etapa tan hermosa que me regalaste como jugador profesional", manifestó.

"Sabés que hace algunos años me vengo preparando para lo que viene, también a tu lado, pero desde otro lugar, a unos metros de donde lo hacía siempre. Pero bueno, eso no viene al caso. Bueno, fútbol querido de mi corazón, no te quiero aburrir más. Siempre te respeté y seguiré haciéndolo", cerró.