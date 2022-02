https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El artista compartirá a través de la pantalla chica todos los aspectos de su vida que se podrán ver en tres partes.

En medio de su divorcio Kanye West lanzará un documental sobre su vida en Netflix El artista compartirá a través de la pantalla chica todos los aspectos de su vida que se podrán ver en tres partes.

Hace poco más de un año Kim Kardashian y Kanye West se separaron y transitan su polémico divorcio mientras buscan alcanzar una tenencia compartida de los cuatro hijos que tienen en común. Pero la vida del artista trasciende mucho más sobre su relación con la mediática y toda su intimidad quedará plasmada en un nuevo documental que se estrenará por Netflix.



La producción abordará diferentes aspectos de la cotidianidad del cantante. Estará dividido en tres partes y se llamará “Jeen-Yuhs”. Los temas más sensibles que desarrollará acerca de su personalidad serán su trastorno de bipolaridad y las adicciones. En el documental, el rapero repasará los momentos cuando se sintió más perdido.



El estreno está previsto para el 2 de marzo, en medio de una época difícil para él al enfrentar su separación de la mediática después de siete años juntos, y la pérdida de su madre en 2007, cuando sus problemas de salud mental aumentaron.



Los momentos más duros para Kanye West



En el 2018 el ex candidato a presidente de los Estados Unidos reconocía que pese a tener todo lo que se suponía debía tener, como una esposa, los hijos y los logros profesionales, seguía teniendo momentos donde tenía pensamientos suicidas y consumía Percocet de manera adictiva casi sin darse cuenta.



En febrero del 2021, Kim le pidió el divorcio de manera oficial. Según las versiones que circularon por entonces el quiebre de la pareja se originó cuando el intérprete contó en forma pública que habían pensado en abortar a su hija mayor. Su revelación definió la ruptura definitiva ya que la influencer lo consideró como una divulgación excesiva.



Recientemente Kanye arremetió contra Billie Eilish y amenazó con no participar del festival Coachella si esta no se disculpaba por supuestos dichos contra Travis Scott. Pero además en el último tiempo también criticó a su ex esposa y a su nuevo novio Pete Davidson.