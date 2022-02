"Las demoras en el peaje del Túnel es uno de los puntos a observar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El responsable del operativo lo calificó de positivo, dijo que ingresaron 10.400 personas, que hubo un solo detenido y que desvió dos micros con hinchas "porque la gran mayoría no tenía entradas". En principio, el sábado que viene se juega en Paraná con Barracas Central. ¿Hay alguna chance de que sea en Colón?

Carlos Echaniz es el subjefe departamental y el responsable del operativo policial en Colón-Godoy Cruz. Más allá de que los socios de Colón debieron comprar una entrada para poder ingresar al estadio (se habían consensuado 12.400 lugares y es por ello que se decidió la venta de un ticket para asegurarse de que no se iba a superar esa cifra), sucedieron algunos hechos que provocaron fastidio en los simpatizantes. Algunos ni siquiera pudieron ingresar a la cancha y otros sufrieron demoras muy prolongadas producto de que las colas para pasar el peaje del Túnel se hacían interminables. De todo esto habló Echaniz.

-¿Cómo califica el operativo?

-Fue positivo, funcionaron los controles y los filtros, la gente vino con la entrada tal como se le solicitó. Por allí hubo alguna demora, pero eso fue por la gente que llega sobre la hora del partido y es algo que se debería prever para la próxima vez.

-¿Es cierto que se cerraron las puertas con el partido iniciado y por eso hubo gente que llegó tarde y no pudo ingresar, aún teniendo su entrada?

-Iniciado el segundo tiempo se levantan los controles de ingreso a la cancha. Por eso, la gente que llega para el segundo tiempo no puede entrar. Es algo que se realiza en todos los partidos que juega Patronato en Paraná. Uno no puede modificar un operativo que se viene desarrollando durante mucho tiempo y de manera efectiva, por algo externo al operativo de seguridad.

-¿Qué cantidad de público hubo?

-De acuerdo al dato que tenemos por Tribuna Segura, estamos hablando de 10.400 personas.

-O sea que fueron menos de las que podían ingresar...

-Fue de 12.400 las localidades consensuadas entre Colón y Patronato. Por su parte, la policía de Entre Ríos la aceptó como el número de personas que se podían mover en el estadio. Esa cifra es levemente inferior a la capacidad real del estadio. Pero no mucho.

-Quizás no tengan potestad, pero, ¿en algún momento tuvieron una reunión con la gente del Túnel para que se abran los peajes y se haga más fácil el acceso a Paraná?

-Ninguna. El Túnel es un ente independiente que manejan las dos provincias. No podemos interferir ni nos pidieron reunión alguna. Es un punto a valorar y considerar para el próximo partido. Es una cuestión observable y la pondremos sobre la mesa.

Los orificios de los disparos con arma de fuego contra la sede de la institución.Foto: Manuel Fabatia

-¿Es el punto defectuoso del operativo?

-El operativo funcionó bien y eso del Túnel es externo al operativo. Lo pondremos sobre la mesa para agilizar la salida de la gente de la ciudad, porque eso genera una congestión de tránsito y eventualmente un accidente, que es algo indeseado.

-¿Cuáles fueron las irregularidades que observaron?

-Se dieron algunas circunstancias en el primer control, gente con folletos impresos que no tenían nada que ver con los verdaderos. Los que no tenían las entradas, se les solicitaba que regresen a Santa Fe o que no ingresen al estadio. Es difícil individualizarlo, pero fueron varios cientos de personas. Llevaban una entrada impresa que no significaba nada, el código QR no reflejaba ninguna información.

-¿Es cierto que impidieron el paso de gente vinculada con uno de los sectores de la barra?

-Nosotros detuvimos 2 colectivos con gente que carecía de las entradas. En realidad, un gran porcentaje de los que venían en esos micros, no la tenían o no eran las que correspondían. Se les pidió que regresen porque no tenía sentido que lleguen al estadio. Eso fue en el primer control.

-¿Está al tanto de que hubo un tiroteo a la sede de Colón?

-No estoy interiorizado. Terminamos el operativo cerca de las 11 de la noche por la afluencia de público que hubo en la Terminal de Paraná para el regreso a Santa Fe. Quiero destacar algo: el buen comportamiento de casi la totalidad de la masa de socios de Colón que vino desde Santa Fe.

-¿Hubo detenidos?

-Uno solo. Fue una persona que quiso saltar los vallados y fue detenida. Eso fue lo único. Por eso quiero agradecer el comportamiento de la gente, les pido que sepan disculpar las demoras y que todo eso fue para evitar conflictos. Se disfrutó del espectáculo deportivo, el resultado fue favorable a Colón y no hay quejas de la policía ni para los hinchas ni para la institución, porque el comportamiento fue muy bueno.