Hallaron asesinada a una policía en una comisaría de Mendoza: hay tres detenidos

El cuerpo fue encontrado por sus compañeros de la seccional en la subcomisaría de El Sauce, localidad ubicada a unos 8 kilómetros de la capital provincial.Entre los acusados se encuentra su pareja, la ex de este y el padre de los hijos de la víctima.

Una mujer policía fue hallada asesinada de un disparo en la cabeza esta mañana en una subcomisaría en la localidad mendocina de Guaymallén y por el hecho fueron demorados el novio de la víctima y su actual pareja, ambos miembros de la fuerza de seguridad provincial, y el padre de los hijos de la mujer fallecida, de quien estaba separada, informaron fuentes policiales y judiciales.

Se trata de Nidia Angulo (30), cuyo cadáver fue encontrado por sus compañeros de la seccional cerca de las siete de esta mañana en la subcomisaría de El Sauce, localidad ubicada a unos 8 kilómetros de la capital provincial.

La víctima tenía 30 años.Foto: Imagen Ilustrativa

Según los investigadores, Angulo se hallaba en una de las oficinas de la seccional que funciona como un lugar de descanso y que tiene camas cucheta, recostada sobre una de ellas, con un disparo en la cabeza.

Ante esa situación, dos compañeros que regresaron de un procedimiento, la encontraron recostada y pensaron que estaba descansando, pero luego se dieron cuenta que tenía una herida en la cabeza, por lo que la trasladaron hasta el hospital de la zona.

Allí, los médicos que la revisaron constataron la muerte, dijeron los pesquisas.

Una vez informadas las autoridades y que se le diera intervención a la Justicia, el fiscal de Homicidios de Mendoza, Gustavo Pirrello, llegó hasta la seccional y preservó el lugar, ya que si bien en un principio se pensó en un posible suicidio, en la habitación no fue hallada su arma reglamentaria ni su teléfono celular.

Ante esa situación, el fiscal pidió la aprehensión del actual novio de Angulo y de la expareja de este, ambos policías.

“Entró la novedad como un posible suicidio en la comisaría de un efectivo del Sauce, la encontraron las compañeras de guardia, pero cuando se empezó a trabajar en la escena, había cosas que no coincidían con la mecánica de un suicidio. Por esta razón se preservó el lugar para que trabaje Policía Científica “, dijo cerca del mediodía Pirrello en la puerta de la subcomisaria.

“Una vez en el interior -continuó el fiscal- lo que no cerraba es que no se había encontrado el arma con la cual se habría suicidado, la cual aún no fue hallada. Éste primer indicio llamó la atención e hizo pensar en una hipótesis distinta".

Sobre la escena del hecho, el fiscal contó: “Los efectivos que la encontraron advirtieron el disparo y la trasladaron a un hospital, pero llegó sin vida, no sé si iba sin vida en el camino”.

Asimismo, Pirrello confirmó que por el hecho "hay tres personas aprehendidas, quienes tenían vínculo cercano con la víctima".

"Una es la actual pareja de la víctima, la segunda es la exnovia de la actual pareja (estos primeros dos son policías) y el tercero es el padre los hijos de la víctima", agregó el fiscal, quien también confirmó que "el teléfono celular de ella tampoco estaba en el lugar y aún no pudo ser hallado".

En cuanto a los motivos del crimen, advirtió “la presencia de conflictos de los tres aprehendidos con la víctima y aún no se determinó el grado de responsabilidad de cada uno de ellos sobre la muerte de la oficial".

"En base a las pruebas y las medidas probatorias que estamos analizando, serán esos los resultados que nos inclinen por alguna de las tres personas o no”, concluyó Pirello.

Por su parte, los investigadores continuaban esta tarde recolectando pruebas en el lugar y alrededores de la zona con el objetivo de determinar la mecánica del hecho.

Los pesquisas creen que la persona que pudo haber ingresado a la seccional lo hizo sabiendo que en ese lugar no existen cámaras de seguridad.

Sin embargo, el fiscal ordenó un relevamiento en toda la zona para intentar establecer si existen cámaras que pudieran haber captado la llegada o la fuga de quien pudo atacar a la víctima.

