Mercedes Benz presentó el W13: el auto en el que correrá Lewis Hamilton la próxima temporada

El actual campeón mundial de constructores, Mercedes AMG F1 Team, desveló este viernes el auto que conducirán los ingleses Lewis Hamilton y George Russell en esta temporada: el W13, que está construido con las nuevas y radicales reglas técnicas de la Fórmula 1.



Mercedes ha ganado el título de las marcas durante ocho temporadas consecutivas, pero cedió en el campeonato de pilotos -para totalizar ocho seguidos, también- cuando Max Verstappen -Red Bull- le arrebató la corona a Hamilton en la última vuelta de la temporada 2021.



Más allá de eso, Mercedes se prepara para una nueva etapa, bajo las nuevas reglas técnicas y con el promisorio Russell -junior de la casa- ascendido a la butaca titular, reemplazando a Valtteri Bottas después de producir tres temporadas impresionantes en Williams, alcanzando su primer podio de F1 en Bélgica el año pasado con una máquina del pelotón del fondo.

A su lado estará quien estuvo a una vuelta de consagrarse como el más grande campeón de la historia, el siete veces coronado -como Michael Schumacher- Lewis Hamilton.



El inglés no ocultó la impactante impresión que le ha causado ver por primera vez el auto 2022 de Mercedes: "Simplemente te lleva de vuelta a ser un niño", dijo Hamilton en el lanzamiento. "Creo que siempre es emocionante verlo, quiero decir, con esta nueva era de autos, nunca hemos visto un cambio tan drástico, ¿verdad? Así que es un cambio tan grande en tantos sentidos, que ha sido realmente interesante ver a los diseñadores y a todos unirse para encontrar las mejores formas de crear una obra maestra".

Join us LIVE from Silverstone, as we unveil our 2022 challenger, the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance! 👊 https://t.co/MTdLxty4V2