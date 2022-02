La tormenta Eunice dejó al menos nueve muertos en el norte de Europa

Más de 70.000 hogares estaban sin electricidad en Inglaterra y otros 80.000 en Irlanda, mientras se advertía del riesgo de graves inundaciones y accidentes en las autopistas.

La tormenta Eunice se abatió con violencia el viernes sobre el Reino Unido e Irlanda antes de desplazarse hacia el norte del continente europeo, dejando nueve muertos e importantes perturbaciones en los transportes.

Cientos de enlaces aéreos, ferroviarios y marítimos fueron cancelados en el noroeste de Europa, debido a los fuertes vientos que superaron récords en el sur de Inglaterra con más de 195 km/h, menos de 48 horas después de la tormenta Dudley, que dejó al menos a cinco muertos en el continente.

