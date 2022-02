Rosario: Llega la Feria Editorial y de Arte Impreso Tinta Papel Ribera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El encuentro organizado por el Galpón 11 busca promover a editoriales independientes, artistas, colectivos artísticos y productores gráficos. Fueron seleccionados más de 60 expositores.

Este sábado 19 de febrero, de 18 a 22 horas en el Galpón 11, se llevará a cabo Tinta Papel Ribera, una feria editorial y de arte impreso que busca promover, estimular y difundir la producción local independiente de editoras, colectivos y artistas de producciones gráficas.

Será un encuentro para disfrutar de una tarde al aire libre donde no sólo más de 60 expositores estarán compartiendo su trabajo gráfico: también habrá música en vivo y propuestas gastronómicas. Mavi Leone, Nahuel Marquet y DJ Charly Egg son las y los artistas invitados.

Tinta Papel Ribera intenta fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y las y los productores a través de la venta directa, intercambiar experiencias y apoyar la formación de un público en torno al arte impreso y publicaciones gráficas en general.

Seleccionados

Más de 90 proyectos se inscribieron en la convocatoria abierta para Tinta Papel Ribera, feria de editoriales independientes y arte impreso.

El jurado integrado por Lorena Méndez (representante del Galpón 11), Luciano Ominetti (Museo Castagnino+Macro), y Lis Mondaini (Editorial Municipal de Rosario de la Secretaría de Cultura y Educación) seleccionó 66 artistas, colectivos y editoriales para participar de la feria este 19 de febrero:

1. Melina Jazmin Nigro / Editorial Patas de Cabra. 2. Martín Acosta / BáEZ RECORDS. 3. Silvia Valdano / Originales múltiples. 4. Rodolfo Abalos / Editorial Carpe Literario. 5. Ana Maria Stoffel / Mundo Quina. Cuentos de una abu. 6. Yair Bocchietti / Yair Ilustrado Ediciones. 7. Victoria Lucero / La ciudad de las mujeres. 8. Marcelo Kopp / Ex Libris y ediciones xilográficas. 9. Paula Ceballos / Pali Ce Ilustraciones. 10. Daiana Cabrera / Grabados Daiana Cabrera. 11. Diego Margutti / Perfeito Ediciones. 12. Leticia Bluhn / Anotatelo Encuadernación. 13. Magdalena Cottet / Fotografía. 14. Edith Gauna / CreArte, Gráfica y Objetos. 15. Matías Di Stéfano / Los Aspirantes ediciones. 16. Matías Sarlo / Zafarrancho Ediciones. 17. Josefina López Mollari / La Josefina. 18. Antonela Cannavina / Anbez. 19. Florinda del Valle Bazán / Florale by Flor. 20. Leonardo Sandler / Karkass Ediciones. 21. Lucía Méndez Falabrino / LUCHIA.MF. 22. Mariano Abrach / BS Colectivo Editorial. 23. Fabricio Edgardo Landini / La Tinta que te Parió. 24. María Victoria Méndez / Twist & shout. 25. Morena Baena / Peces del Paraná. 26. Candela Pérez / Oh damn. 27. Juan Francisco Cardozo / Lupa Editorial. 28. Julián Sánchez / Pulpería Ediciones. 29. Regina Ziraldo / Regina Ziraldo. 30. Gervasio Monchietti / Taller 3. 31. Silvio Roberto Santos / SADE. 32. Vanesa Saucedo / Vane Saucedo Ilustración. 33. Regina Cellino / Editorial Le Pecore Nere. 34. Andrea Clara Sartori / Coti Dibuja. 35. Matias Moreira / Buscatus. 36. Ligia Rossi / Plano ilustraciones. 37. Mariana Siri / Bizarra Con Tijeras. 38. Iohana Miranda / Música, los 90 y más. 39. Nelson Coniglio / Anaquel Encuadernaciones. 40. Gianina Antezza / Aguacroma acuarelas. 41. Leonardo Fernandez / Sistema Casero. 42. Maria Laura Basilico / Fotografía orgánica. 43. Nicolás Manzi / Casagrande editorial. 44. Natalia Tati Babini / Botemovil. 45. Magali Aimone / Serikos serigrafía. 46. Ana Wandzik / Iván Rosado. Arte y literatura argentina. 47. Paula Elissamburu / Asociación de Dibujantes de Argentina Sede Rosario. 48. Pablo Bagnato / Miércoles14Ediciones. 49. Lisandro Demarchi / Minusculario ediciones. 50. Natalia Holand / Nati Holand Dibujante. 51. Gabriela Calza Boschetti / MQD (Más Que Dibujitos). 52. Gabriela Lopez / Craneartes. 53. María Gabriela Banfi / Gabi Banfi Collages. 54. Alejandra Marina Cerroni Podesta / Ale Cerroni. 55. Cristian Gabriel Arias / SeriBici. 56. María Soledad Giovanini / Mujeres de Santa Fe. 57. Carolina Belgrano / Luna del Paraná. 58. Analía Blanco / ANALÍA Encuadernación Artesanal. 59. Graciela Rocha / GR Grabados y Textil. 60. María Eugenia Vega / Arcano 18 Serigrafía. 61. Sofía del Pilar Valdés / Ilustrando ando. 62. Lucrecia Rossi / Lucrecia Rossi- 63. Carla Colombo / Carla Colombo serigrafías. 64. Juan Ignacio Zerito / El trompo libros. 65. Adriana La Sala / Destino Acuoso. 6. Lucia Giacosa / Mil casas cerca de la tuya

Además, participarán cinco invitados especiales: Editorial Biblioteca Vigil, Escuela Musto, UNR Editora, Editorial Municipal de Rosario y la Dirección de Juventudes.