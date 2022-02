https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se volvió viral una grabación del cantante de cumbia en la cual sus bailarinas acompañan la música con lengua de señas.

Curioso Video: Antonio Ríos y un extraño detalle inclusivo en un show de los '90

En las últimas horas un particular video recorrió Twitter y captó la atención de varios usuarios. En el mismo se puede ver a Antonio Ríos en un show en vivo para el programa chileno Pase lo que Pase, donde sorprende el detalle de que sus bailarinas acompañan el canto con lengua de señas.

El usuario Sebastián Antonelli compartió el video y preguntó a la comunidad: “¿A qué edad te enteraste que las bailarinas de Antonio Ríos cantaban haciendo lengua de señas?”.

El hecho fue captado en 1998. Detrás del ídolo tropical, estaban sus dos coristas gesticulando y moviendo sus manos mientras seguían su coreografía.

En tiempos en los que la palabra “inclusión” se ha vuelto recurrente pero muchas veces parece ser solo un postulado, el descubrimiento de la actitud del creador de éxitos como “Nunca me faltes” y “Yo me estoy enamorando” fue muy elogiada.

En enero de este año, en tanto, el cantante pasó un difícil momento cuando uno de sus hijos, Arnaldo Daniel, fue detenido acusado de abusar de una nena de ocho años.

En ese momento, Ríos publicó un comunicado en su cuenta de Instagram: “Por los hechos de público conocimiento, he de manifestar que nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponda, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente. Vale aclarar que, por sugerencia de mi letrada, no haré ningún tipo de entrevista sobre los hechos, para resguardar no solo a mi hijo y a mi familia, sino también a la menor. Sin más que agregar, agradezco nuevamente por este espacio y les envío un saludo”.