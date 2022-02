Canadá: 47 detenidos por protestas en contra de medidas sanitarias por Covid-19

La Policía avanzó este sábado sobre una protesta contra las medidas sanitarias en Ottawa usando bastones y "sustancias irritantes" y detuvo a 47 personas, en un intento por desalojar a cientos de manifestantes que bloquean desde hace tres semanas el centro de la capital canadiense.

"Los manifestantes continúan siendo agresivos y desafiantes con las autoridades. Se rehúsan a cumplir las órdenes de moverse", tuiteó la policía de esta ciudad usualmente tranquila, donde los choques y arrestos del viernes dispararon la tensión.

Protesters continue to be aggressive and assaultive on officers. They are refusing to comply with the orders to move. You will have seen officers use a chemical irritant in an effort to stop the assaultive behavior and for officer safety.