Línea directa: "estacionamiento medido", "ley de alquileres" y otros mensajes

Sábado 19.02.2022 - Última actualización - 18:47

18:39

Estacionamiento medido

LENARDO

"Es imposible estacionar sobre calle Urquiza en los lugares donde hay estacionamiento medido. Todos los lugares están ocupados. Lo mismo pasa en calle Tucumán. Todo el mundo estaciona sin pasar por la tiquetera. Evadir es el deporte nacional. Esto constituye un fraude. Quiero ir a las oficinas del Pami que están en el centro y no se puede estacionar en varias cuadras a la redonda. Tampoco se puede estacionar sobre calle General Paz. En todo su largo, en la mano en la que está prohibido estacionar, hay carteles, los cordones están pintado de amarillo, y sin embargo van y estacionan a donde no se puede. Pregunto, ¿cuesta mucho controlar esta situación? Estamos hablando de tres o cuatro inspectores moralmente capacitados que puedan andar en bicicleta advirtiendo estas infracciones de tránsito, algunas realizadas a escasas cuadras del Palacio Municipal…".

****

Ley de alquileres

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Es por todos conocida la situación de falta de disponibilidad de viviendas para alquilar. Incluso tengo conocidos que hace más de un mes que están buscando casa o departamento. Esto es consecuencia de la nueva ley de alquileres. Porque no creo que la demanda haya aumentado en forma exponencial. Sucede que el valor de un inmueble es de 20 o 30 millones de pesos, y a veces más, y tener un capital de ese monto inmovilizado por tres años es excesivo. Hay que tener en cuenta que la rentabilidad de una propiedad es bajísima y que con este sistema de actualización, pasan muchos meses hasta que los montos se acomodan y se pierde poder adquisitivo. Quien hace una inversión termina buscando otro rubro. Además, toda propiedad se desvaloriza cada año y aumenta el costo de mantenimiento. Cualquier propiedad a los 80 años está para ser demolida, según la tabla del Tribunal de Tasaciones de la Nación, a menos de que se trate de una construcción especial. Tengo conocimiento en este tema porque fui perito de la Junta Central de Evaluación y Tribunal de Tasaciones de la Provincia, con trabajos hechos aquí y en Capital Federal. Muchas gracias por el espacio.

****

Costos imposibles

UN LECTOR

"Quiero preguntarle a nuestros gobernantes, legisladores y funcionarios si es delito tener un auto, porque los valores que tenemos que pagar son una barbaridad. Un auto de los más baratos del mercado, con varios años encima, paga más de 4000 pesos de patente. Una revisión técnica vehicular, que es obligatoria, y me parece muy bien que así sea, sale 3500 pesos. Más el resto de los impuestos que uno paga por usar el automóvil. El problema es que ni siquiera nos ofrecen caminos y rutas seguras y en buen estado. La sensación es que nos meten la mano en el bolsillo y a cambio de nada, porque es imposible transitar. Encima acá en la ciudad está el famoso canon que inventó Corral el 'derecho de uso de la red vial' que deben pagar todos los autos que se transfieren. Esta constituye una barbaridad jurídica porque se trata de una doble imposición".

****

Esperanza

MARIO ALFREDO PILO

"La crisis social, quizá violenta, parece inminente. Entonces, no debemos repetir el error de 1983, cuando, pensamos que caída la dictadura y no habiendo triunfado el peronismo, la democracia resolvería, per se, todo. Se lo critiqué una y otra vez a Alfonsín y su lenguaje mágico 'con la democracia se cura, se trabaja y se come'... sí, pero si trabajamos fuertemente para ello con sangre, sudor y lágrimas. Verbo casi inexistente en el ADN de la vagancia nacional. Me contestaba que esa técnica oratoria positiva levantaba esperanzas, espíritus y brazos. Recordarán ustedes que no fue así. La economía, nuevamente derrumbada, con el fracaso provocado al plan Sourrouille o Primavera, y una vez más la escapada del dólar, obligó en 1989 a adelantar la entrega del poder, adelantar las elecciones, a través del "pactito feo" de Olivos, a Menem, y significó el fin de la democracia republicana. Este gobierno terminará por la subida del dólar o la indignación moral. Pero cuando esto suceda, ya es tarde para vislumbrar un futuro cercano o inmediato, y para revertir la huida de nuestros hijos y nietos que ya se ha realizado. Como siempre, muchas gracias a El Litoral".

****

Verdad

JUAN R. BELL

"¿Por qué de una vez por todas, no se dirá la verdad? Intentemos poner en claro ese problema. ¿Qué y quiénes fueron los que nos han llevado a ésta crisis mundial? Desde siempre se han querido obtener cosas con el menor esfuerzo. Ciertos personajes, han querido darle al pueblo, lo que por sí mismos, no lo obtenían. Todo gratis, todo sin esfuerzo y todo para todos y todas. Entonces, como Grecia, esos 'politicastros', tomaron dinero del mundo, creando deudas. ¿Quiénes las pagarían? Los sucesores de los tomadores de los créditos. Y llegado el momento, no alcanzó y hubo que 'apretarse el cinturón' ¿No lo han visto los líderes sindicales y otros? Mientras se permita que los gobiernos se endeuden, habrá crisis internas, ya que los prestamistas querrán cobrar y los tomadores, estarán bajo tierra, y los que siguen, no tendrán con qué. Así van los enormes desequilibrios y la falta de… ¿coraje? de decir la verdad, que hará que algún 'trasnochado' se aproveche de 'a río revuelto, ganancia de pescadores'. Nosotros tuvimos el 'deme dos' y luego, ¿sangre, sudor y lágrimas? No. Solo lágrimas, piquetes y desorden, pero ¿quiénes disfrutaron esos beneficios? Los mismos que se ensalzaron con loas y monolitos resaltando su ¿bondad?".