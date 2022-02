Vanesa García, la gladiadora no se rinde

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La nadadora de aguas abiertas santafesina, con diez ediciones de la Santa Fe-Coronda "sobre el lomo", continúa entrenando para cuando la FINA inicie la temporada 2022. Además, la atleta ha iniciado una labor periodística deportiva en LT10, Radio Universidad, junto a Fabián Mazzi.

Si decimos "aguas abiertas", inmediatamente pensamos en la maratón acuática Santa Fe-Coronda, que bien ganada tiene el mote de "la maratón más linda del mundo".

Si nombramos a Vanesa García, irremediablemente relacionamos a "nuestra" maratón con la nadadora santafesina, que ya la ha corrido una decena de veces, lo que la convierte en la de más experiencia en recorrer los 57 kilómetros que unen la costanera de la capital provincial con la corondina, nadando por los ríos Salado y Coronda.

Lamentablemente, cada vez que transitamos esta fecha, a los santafesinos que nos gusta este deporte, y al público en general, que en cada edición colmó las dos costaneras e invadió las aguas con infinitas canoas, botes y lanchas, brindando un espectáculo que no se vive en ninguna otra competencia del circuito, les pasa que algo les falta.

Claro, es la Santa Fe-Coronda, una maratón para la que se preparan no solo los nadadores y las nadadoras, sino también sus guías, y aquellos que los animan con el tradicional acompañamiento, con el objetivo de pasar un día de "fiesta".

Vanesa García también extraña todo eso, y así lo manifiesta: "He corrido muchos maratones, pero la Santa Fe-Coronda sin dudas es la más linda, por el entorno más que nada. Y eso no lo digo yo solamente, sino también todos los extranjeros que participaron alguna vez, quienes destacan el fervor del público desde la largada hasta la llegada. Además no es nada fácil correrla, tiene muchas dificultades".

"Nunca imaginé que pudiera llegar a correr 10 ediciones de la Santa Fe-Coronda, varias Lago San Juan, la Capri-Nápoles, eso hace que mire hacia atrás y me sienta muy conforme, feliz y súper agradecida. Siento que cumplí mis objetivos que me propuse y eso es fundamental en la vida, pero igual sigo preparándome", agregó la nadadora santafesina.

A propósito de objetivos, Vanesa todavía piensa en el futuro, pero sobre todo en continuar compitiendo: "La pandemia hizo que no podamos competir por mucho tiempo, pero eso no quiere decir que no hayamos entrenado. Es más, el año pasado corrí Capri-Nápoles, Macedonia y Holanda, donde fui invitada y terminé en el segundo puesto en una carrera muy complicada por el clima. Con respecto a este año, aun no está diagramado el calendario, pero estoy entrenando para cuando estén las fechas. Por ahora se confirmó que el 4 de septiembre se va a correr la Capri-Nápoles, ya sea dentro del circuito FINA (Federación Internacional de Natación) o no, pero hay que esperar".

Durante todo este tiempo sin competir, Vanesa García ha entrenado mucho y de la mano de una doble campeona mundial, la catalana Esther Núñez Morera, de quien la santafesina dijo: "Estoy muy conforme con haber tomado le decisión de elegir a Esther como entrenadora. Aparte de haber sido dos veces campeona mundial, siento que nuestra planificación ya empezó a dar resultados. Lo experimenté el año pasado con los resultados en las tres competencias internacionales que corrí, a pesar de haber entrenado con muchas complicaciones a raíz de la pandemia".

Por supuesto, nada es gratis, aunque se trate (en Argentina) de un deporte totalmente amateur. Vanesa explicó cómo hace para subsistir a través de tantos años de trayectoria: "Desde hace mucho tiempo tengo sponsors que me acompañan en mi carrera como para tratar de ayudarme con los gastos que implican tantos viajes y también con el tema de la alimentación y la suplementación, lo mismo que algunas becas que siempre suman".

"De todas maneras, además de todo lo que incidió la pandemia, la situación económica que vivimos hace que a una nadadora o a un nadador le cueste solventar su carrera deportiva y así se pierdan un montón de atletas, no solo en la natación. Es lamentable pero es la realidad", finalizó la atleta.

Gracias... totales

Vanesa García lo aclaró en la nota: "La situación económica que vivimos hace que a una nadadora o a un nadador le cueste solventar su carrera deportiva". El apoyo económico en este deporte amateur es fundamental y por eso la nadadora no quiere dejar de agradecer a sus patrocinadores: Sancor Seguros, Luz y Fuerza, Team Konna y Blueseventy. Además, "un agradecimiento especial para la Cámara de Diputados de Santa Fe".

Igualmente, hay un agradecimiento personal que tiene que ver con los sentimientos más que con lo económico, es el dirigido a su familia, el sostén fundamental desde sus primeras brazadas hasta el presente. Sin dudas, Vanesa García no sería Vanesa García sin el soporte de sus seres queridos.

La radio, una nueva función

Desde hace pocos días, Vanesa García se sumó al staff periodístico deportivo que conduce Fabián Mazzi en LT10, Radio Universidad, colaborando con información, sobre todo, de deportes amateurs. La nadadora explicó sus sensaciones: "La verdad es que no me lo esperaba. Yo no soy periodista ni mucho menos, pero voy a dar lo mejor de mí mientras seguramente aprenderé al lado de Fabián (Mazzi), que aparte de ser un Maestro como profesional, es una persona muy accesible".

"Para mí es un desafío personal y lo quiero hacer lo mejor posible por la memoria de Hugo (Palermo). Cuando me ofrecieron esta posibilidad lo pensé mucho porque por ahí no me daban los horarios, pero cuando sentí que lo podía hacer no lo dudé y me decidí. Es que estoy entrenando mucho. Nado, corro, hago rutinas en el gimnasio. Lo que empecé ahora en radio no me va a perjudicar en mis entrenamientos. Estoy muy contenta por tener un trabajo en un medio como LT10 y a la vez poder seguir haciendo lo que siempre hice", agregó Vanesa García.

Vanesa García en 3 frases

"Con 10 participaciones soy la nadadora santafesina con más presencias en la Santa Fe-Coronda, eso hace que haya adquirido una enorme experiencia y por eso estoy muy agradecida, sobre todo al apoyo de la gente de acá".

"Siempre nadé porque me gusta, desde chica. Nunca, desde que empecé a nadar, me puse un tiempo para el retiro. Cuando sienta que ya no tenga más ganas recién ahí voy a colgar la malla, pero por ahora eso no va a pasar".

En 2015 y 2016 llegué a estar cuarta en el ranking mundial y en esos dos años sentí que había cumplido mis objetivos, pero igual seguí entrenando y compitiendo, y lo sigo haciendo porque siento que todavía tengo más para dar".