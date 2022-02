https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.02.2022 - Última actualización - 21:37

21:33

En el debut de Ignacio Vigetti como entrenador, los gitanos consiguieron su primer título del año, al quedarse con el tradicional certamen de pretemporada que organiza Universitario. En la final derrotaron por un expresivo 24-0 a Tilcara de Paraná. Taraguy de Corrientes completó el podio.

No lo pueden parar. CRAI fue mucho más que Tilcara B y eso se reflejó en el resultado: 24-0. Crédito: Eduardo Seval

No lo pueden parar. CRAI fue mucho más que Tilcara B y eso se reflejó en el resultado: 24-0. Crédito: Eduardo Seval

Rugby La edición 31 del tradicional Torneo Alberto Pelossi fue para CRAI En el debut de Ignacio Vigetti como entrenador, los gitanos consiguieron su primer título del año, al quedarse con el tradicional certamen de pretemporada que organiza Universitario. En la final derrotaron por un expresivo 24-0 a Tilcara de Paraná. Taraguy de Corrientes completó el podio. En el debut de Ignacio Vigetti como entrenador, los gitanos consiguieron su primer título del año, al quedarse con el tradicional certamen de pretemporada que organiza Universitario. En la final derrotaron por un expresivo 24-0 a Tilcara de Paraná. Taraguy de Corrientes completó el podio.

Por Federico Romagnoli

Sin dudas se trató de una jornada positiva por la reedición de uno de los encuentros con más historia de nuestro medio. En otras ediciones han brillado aquí grandes equipos como en el 2003, cuando junto a los locales participaron la prestigiosa Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica y el San Isidro Club bicampeón de la URBA. También se han coronado en los veranos de Las Delicias otros clubes de primer nivel como Tala, Atlético del Rosario, Lomas Atlhetic, Tarcos, Huirapuca, Santa Fe Rugby, Jockey de Córdoba y Estudiantes de Paraná.

Con más de 30 años de historia el torneo Alberto Pelossi se ha transformado en un clásico de las previas al comienzo de la etapa competitiva de cada temporada. Se realizó por primera vez en 1990 y sufrió en los últimos dos años una interrupción por la pandemia. En el 2022 Universitario logró reeditarlo con la presencia de cuatro clubes y en un formato que propuso jugar partidos de dos tiempos de 20 minutos.

La zona 1 fue conquistada por Tilcara B (pese a su denominación este fue el equipo de primera) que derrotó a Universitario A y a Taraguy. La zona 2 se la quedó CRAI por diferencia de puntos luego de un triple empate con Tilcara A y Universitario B. Cabe destacar que el gitano utilizó en los duelos de la etapa clasificatoria a los jugadores de sus planteles de reserva y pre reserva.

Ya en la gran final los dirigidos por Ignacio Vigetti demostraron claras diferencias con los entrerrianos, quienes no pudieron sostener el ritmo de partido después del try del maul santafesino apoyado por Garibay. Un par de minutos después el juvenil apertura Justo Barcojo a puro amague cortó la línea de ventaja y corrió para concretar el mejor try del certamen.

En la segunda parte fue dos veces Tomás Schiner el encargado de desnivelar, en la primera desprendiéndose de un scrum y en la otra desde un maul. El intento de contraofensiva del verde solo sirvió para que CRAI probara la solidez y disciplina de su defensa en los minutos finales.

Para los gitanos se avecina una temporada de fuerte recambio. Apenas Garibay, Canuto, Piermarini y Alberto asoman dentro de los integrantes de aquella vieja guardia que consiguió entre otras cosas meterse entre los mejores ocho clubes del país.

Con algunos jugadores de camadas intermedias y probada experiencia en el plantel superior (Lerche y Molinas, por citar algunos) ahora parece ser el momento para que los más jóvenes empiecen a gozar de minutos de calidad. Nombres como el de Schiner, Barcojo y Gigliotti probablemente se vuelvan cada vez más frecuentes en los XV iniciales de Vigetti si su piso es el nivel mostrado en este Pelossi.

Síntesis

CRAI 24 Tilcara B 0

CRAI: José Canuto, Facundo Garibay, Joaquín Lerche, Facundo Otero, Joaquín Ferreyra, Emanuel Piermarini, Santiago Carreras, Tomás Schiner, Alejandro Molinas (capitán), Justo Barcojo, Iñaki Carreras, Ramiro Del Sastre, Gonzalo Gigliotti, Juan Fleitas y Francisco Alberto. Head Coach: Ignacio Vigetti

Tilcara B: Ignacio Burgos, Bruno Stoppelo, Mariano Carrere, Federico Chaves, Ignacio Chorbart, Gerardo Carruego, Mateo De la Rosa, Juan Casalonge, Nahuel Cregnolini, Gino Tamburlini, Bruno Dapit, Renzo Manetti, Facundo Arias, Enzo Squilacci y Tomás Sigura (capitán).Head Coach: Yamil Zatti

Primer tiempo: 7' try del maul apoyado por Facundo Garibay y 13' try de Justo Barcojo.

Segundo tiempo: 4' y 12' tries de Tomás Schiner convertidos por Francisco Alberto.

Todos los resultados

Zona 1: Universitario A 19 - Tilcara B 28; Universitario A 14 - Taraguy 54; Taraguy 14 - Tilcara B 17

Zona 2: Tilcara A 7 - CRAI 45; Universitario B 14 - Tilcara A 19; CRAI 19 - Universitario B 21

Quinto puesto: Universitario A 35 - Tilcara A 21

Tercer puesto: Taraguy 33 - Universitario B 0

Final: CRAI 24 - Tilcara 0