Dubai: Michelle Bachelet constató que la princesa Latifa "está bien"

La princesa Latifa, la hija del emir de Dubai que en febrero de 2021 hizo un llamamiento de socorro denunciando que era rehén y estaba en una casa que se había convertido en su prisión, “está bien”. Se lo ha dicho ella misma a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, organismo que llegó a solicitar al gobierno de Emiratos Árabes una prueba de que la princesa seguía viva.

.@mbachelet has met Dubai’s Sheikha Latifa, at latter’s request, in Paris. After introduction with Latifa’s legal advisor, the High Commissioner & Latifa met in private. Latifa conveyed to the High Commissioner that she was well & expressed her wish for respect for her privacy. pic.twitter.com/2VxLwVAMe0