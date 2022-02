https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.02.2022 - Última actualización - 11:05

10:59

"Es mejorar la imagen y la proyección de un deportista o una institución", fue la clara definición que brindó. La diferencia de la secretaría técnica en el fútbol y considera que debe ser utilizado a todo nivel, individual, colectivo, amateur o profesional.

Eduardo Morán y un aspecto no tan difundido... ¿Qué es el marketing y gestión deportiva? "Es mejorar la imagen y la proyección de un deportista o una institución", fue la clara definición que brindó. La diferencia de la secretaría técnica en el fútbol y considera que debe ser utilizado a todo nivel, individual, colectivo, amateur o profesional. "Es mejorar la imagen y la proyección de un deportista o una institución", fue la clara definición que brindó. La diferencia de la secretaría técnica en el fútbol y considera que debe ser utilizado a todo nivel, individual, colectivo, amateur o profesional.

Su vinculación al fútbol viene desde hace tiempo y no sólo porque en algún momento formó parte de la subcomisión de fútbol de Unión. Eduardo Morán tiene ya un recorrido que no se resume ni al fútbol ni a Unión. Hoy, más allá de un ambicioso proyecto con la construcción de un amplio predio de canchas que está a punto de ser inaugurado y que lleva el nombre de Parque Norte, ubicado muy cerca del predio de la Liga y del que actualmente alquiló Unión para sus divisiones inferiores, se dedica a la gestión y al marketing deportivo, actividad que quizás no esté lo suficientemente difundida pero que es clave y crucial para los tiempos que se viven.

-¿De qué se trata la gestión deportiva?

-De mejorar la imagen y proyección de un deportista o institución y también de planear, dirigir, ejecutar y controlar todo lo que tiene que ver con lo administrativo y económico.

-Poniendo al fútbol como ejemplo, ¿comparable con una secretaría técnica?

-Es algo más abarcativa y tranquilamente puede ser complementaria. La secretaría técnica en un club de fútbol se encarga de elegir el técnico, de proponer y gestionar los refuerzos y de organizar la parte estrictamente deportiva del club. La gestión deportiva le agregaría el necesario marketing para que, por ejemplo, los jugadores del club sean más visibles.

-¿Está difundido hoy en día?

-Yo creo que no y pienso que la mayoría de las organizaciones deportivas apenas tienen nociones muy elementales sobre lo que puede brindarles el marketing. Te doy un ejemplo: es mucho lo que el marketing le puede dar al deportista como valor agregado, ya sea en redes sociales, televisión, diarios, radios. Los deportistas de elite ganan mucho dinero en publicidad, por ejemplo y esto se debe al marketing.

-¿Sobre qué ejemplos de marketing te podés mover?

-Existe el marketing para eventos deportivos, el marketing del deporte como estilo de vida, el de artículos deportivos, el de clubes y equipos y el de deportistas propiamente dicho. Según de qué se trate, hay estrategias y planificación para que se pueda aumentar el valor, ya sea del deportista o de la institución. No es otra cosa que interpretar la evolución que va teniendo el deporte para crear valor, entusiasmar y provocar deseos en el consumidor. Si se promueven atletas, equipos o eventos deportistas, se generará el interés que público suficiente para aumentar los ingresos.

-¿Cómo se puede aplicar el marketing deportivo?

-Identificando a la audiencia, posicionando la marca o el atleta, crear asociaciones, diseñar un mensaje convincente, seleccionar correctamente los canales de distribución de ese mensaje, planear eventos especiales, etcétera. Es mejorar lo que puede idear un dirigente o los objetivos que se pueda plantear una institución. El dirigente es el que gobierna, eso está claro. La gestión deportiva es la que se suma para crear los elementos administrativos o económicos necesarios para desarrollar el crecimiento del deportista o del club.