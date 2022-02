https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.02.2022 - Última actualización - 12:41

12:31

Matías Brignone, PF, se hizo cargo de la coordinación del área de deporte del club Independiente de Santo Tomé, uno de los clubes de mayor crecimiento de la región. El estadio Mauricio Martínez luce como nunca y a eso habrá que sumarle obras de importancia que hacen del club, un lugar para disfrutar en familia.

Matías Brignone se instaló en Independiente Coordinador deportivo, un trabajo a largo plazo Matías Brignone, PF, se hizo cargo de la coordinación del área de deporte del club Independiente de Santo Tomé, uno de los clubes de mayor crecimiento de la región. El estadio Mauricio Martínez luce como nunca y a eso habrá que sumarle obras de importancia que hacen del club, un lugar para disfrutar en familia. Matías Brignone, PF, se hizo cargo de la coordinación del área de deporte del club Independiente de Santo Tomé, uno de los clubes de mayor crecimiento de la región. El estadio Mauricio Martínez luce como nunca y a eso habrá que sumarle obras de importancia que hacen del club, un lugar para disfrutar en familia.

El coordinador deportivo es la persona responsable de resolver los problemas de un club. Pese a este duro trabajo, en el mundo del fútbol y de otras actividades, es una figura más dentro de una institución. Recién, en tiempos modernos, de capacitaciones y de avances tecnológicos, su tarea ya no pasa desapercibida. Así lo entendieron los directivos del club Independiente de Santo Tomé.

Matías Brignone aceptó el ofrecimiento que nació allá por diciembre cuando todavía festejaba el título con La Salle. El PF, se mostró profesionalmente capacitado para hacerle frente a un objetivo ambicioso que demandará trabajo y dedicación.

-¿Cómo se da tu llegada al club Independiente?

-Me llamaron los directivos del club para pedirme que me haga cargo de la coordinación general del área deportiva y no dudé en presentar el proyecto, que luego fue aprobado y presentación mediante, comencé a trabajar.

-¿En qué consiste el proyecto?

-En acompañar un crecimiento que se está dando desde hace varios años. En éste lugar se hicieron trabajos importantes que están a la vista de todos. Se realizó una gran tarea en la cancha principal; se remodelaron los vestuarios; se puso el riego artificial; se iluminó el estadio con luces de alta tecnología que permite llevar adelante partidos de la Liga o cualquier otro evento deportivo de nivel profesional. También se preparó una sala para kinesiología con un profesional que trabajará con los deportistas que desarrollen la actividad en el club.

-La idea de la dirigencia era darle un nivel profesional a los profesores y directores técnicos de cada una de las categorías, ¿Cómo estas trabajando en un tema de gran importancia en la formación de los chicos de las canteras del club?

-Fue lo primero que hicimos desde que llegamos al club. Le dimos participación a cada uno para que cuente como trabajaron y en base a eso fuimos seleccionando los profesores y DT de cada categorías. Todo esto en el fútbol. El proyecto es a largo plazo pero no debemos dejar de decir que se llevará en distintas etapas.

-Entre otros deportes destacados, ¿El hockey es una de tus metas cercanas?

-El el segundo deporte en convocatoria. La verdad que mueve muchos jóvenes de ambos sexos. En esta disciplina tenemos una cancha de césped natural que es un lujo para la institución. Nosotros vamos a colaborar en la formación de las categorías inferiores, infantiles y escuelita, como debe ser.

-El complejo de pileta, asadores, vestuarios y otros lugares comunes para la familia está creciendo, ¿Qué pensas para un futuro inmediato?

-Hoy, que disfruten de todo lo que tiene el predio. Lo antes nombrado arrancó en noviembre y hoy está dando resultados. Son lugares para que disfrute la familia, los socios y los no socios, es un lugar para la sociedad toda. El que viene a disfrutar de este complejo de pileta no se quiere ir más. Acá está todo lo que buscan para pasar un día, una tarde o un rato agradable.

La pileta, un lugar para disfrutar. Con todas las comodidades para la familia. Allí se llevará a cabo la colonia de vacaciones del verano 2023. Foto: Manuel Fabatía

-¿La colonia de vacaciones es una de tus metas?

-Es la principal actividad en este sector del predio. Los chicos necesitan de un lugar de distracción, aprendizaje y los padres quieren seguridad para sus hijos. Bueno, en eso ya estamos trabajando para poder largar con la colonia de vacaciones del próximo verano.

El fútbol y los chicos

Matías Brignone destacó el número de niños y jóvenes que practican actividades en el predio. "El número exacto no lo puedo decir porque todos los días tenemos incorporaciones de deportistas. Lo que sí, puedo afirmar es que tenemos en cada categorías de inferiores mayores e infantiles, 30 chicos, un número agradable que nos permite trabajar con normalidad. Y en hockey nos pasa los mismo, el número es importante y eso nos obliga a trabajar más tiempo con buen material humano y profesional.

-La escuelita de fútbol también está en crecimiento, ¿Es una apuesta que interesa a los directivos?

-Sí, el tema es sumar chicos a las canteras. Todo nace en la escuelita y luego se van sumando a las categorías infantiles y así sucesivamente. Este es un tema para todos los deportes del club.

-Con Mauricio Martínez, un gran profesional de la actualidad, se abrió el horizonte que hoy ya disfrutan, ¿Cómo vez el futuro del club?

-Con el apoyo de los directivos del club, acá se pueden hacer cosas importantes y en un futuro inmediato aparecerán otros Mauricio Martínez. Es cuestión de tiempo, nada más.

La sede y el campo de deportes

Independiente de Santo Tomé sigue sumando socios. Los deportes que se practican en la sede central son: patín, handball, que ha crecido mucho y que se iniciaron con masculino, y en la actualidad también hay femenino. En el campo de deportes, Mauricio Martínez, además de las divisiones que participan en la Liga Santafesina de Fútbol, masculino, femenino, inferiores, reserva, y primera, se está trabajando para el año que viene contar con una cancha de hockey sintético. "Como ustedes saben, cancha de hockey sintética no hay acá en Santo Tomé, todos se tienen que ir a Santa Fe para jugar en dicha superficie. Entonces nosotros ya comenzamos con los trámites para ver la posibilidad de tener la primera cancha de hockey sintético", señalaron desde la dirigencia del "Rojo".