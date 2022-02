https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.02.2022 - Última actualización - 13:11

13:05

Es en Cayastá. Advierten que hay falencias constantes en la cooperativa que distribuye la red. Y que como consecuencia de los cortes, esta temporada se quemaron en promedio dos aires acondicionados cada seis cabañas. Lo peor: que los turistas terminan yéndose. Reunión con autoridades de la EPE esta semana para buscar soluciones.

Cabañeros y residentes piden soluciones Un sector de la Costa santafesina estuvo sin luz por más de 16 horas y hay preocupación Es en Cayastá. Advierten que hay falencias constantes en la cooperativa que distribuye la red. Y que como consecuencia de los cortes, esta temporada se quemaron en promedio dos aires acondicionados cada seis cabañas. Lo peor: que los turistas terminan yéndose. Reunión con autoridades de la EPE esta semana para buscar soluciones. Es en Cayastá. Advierten que hay falencias constantes en la cooperativa que distribuye la red. Y que como consecuencia de los cortes, esta temporada se quemaron en promedio dos aires acondicionados cada seis cabañas. Lo peor: que los turistas terminan yéndose. Reunión con autoridades de la EPE esta semana para buscar soluciones.

Entre este sábado y domingo, un sector neurálgico del corredor costero de la Ruta 1, Cayastá, estuvo sin luz durante más de 16 horas. Parece un dato menor, pero los cortes de energía prolongados son un problema recurrente, más aún en temporada alta, con una buena ocupación de cabañas y luego de un largo letargo del rubro como consecuencia de la pandemia.

El abastecimiento de la energía en ese zona depende de la Cooperativa Helvecia, tiene un convenio con la EPE para distribuir la red en ese sector. Lo curioso es que el desperfecto que originó el corte lo detectó una persona particular, y gracias a ésta se hizo la luz nuevamente. Este diario supo que la semana que viene habrá una reunión entre el sector de cabañeros de la Costa y autoridades de la EPE, con la idea de encontrar una solución.

La dificultad tiene varias aristas. Primero, lo prolongado de los cortes de energía. “Una cosa es un corte programado de poco tiempo para mantenimiento, lo cual está bien, pero otra cosa es no tener luz por 16 horas. ¿Cómo le explicás a una abuela con un niño que vienen a vacacionar, con 40 grados a la sombra, que la responsabilidad por la falta de luz no es nuestra? Ni que hablar de quienes viven en la zona, los residentes”, se interroga en diálogo con El Litoral Jorge Unamuno, presidente de la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de la provincia de Santa Fe.

Entonces, mucha gente que había contratado unos días en una cabaña o un camping termina yéndose (o directamente no van a los destinos costeros contratados), dicen los cabañeros en una carta presentada a la Defensoría del Pueblo explicando esta situación (ver más abajo).

Pero además, cuando vuelve la energía eléctrica tras un corte, los aparatos electrodomésticos quedan expuestos: Unamuno estima que en lo que va de la temporada se quemaron dos aires acondicionados por cada seis cabañas. Eso se vuelve un gasto muy oneroso.

La Cooperativa

“¿Falta infraestructura en la Cooperativa Helvecia, a la luz de estos cortes tan recurrentes?”, preguntó El Litoral al referente de cabañeros. “La cooperativa está a cargo de la distribución de la energía. Lo que notamos es que le falta recursos humanos e infraestructura sólida para los tendidos, y que tiene déficits en el mantenimiento”, advierte Unamuno.

Lo que es un hecho es que la problemática de los cortes eléctricos existe desde hace mucho tiempo, insiste. Pero el cabañero marca una diferencia. “Hay cortes siempre, en Santa Fe también… Hay cortes programados, avisados, y está bien, porque son necesarios para el mantenimiento. Pero cuando hay cortes tan prolongados que exceden la programación, la cosa cambia radicalmente y el problema se resiente”.

Rotura de electrodomésticos

“A 180 y 240 (voltios), todos los equipos electrodomésticos funcionan bien. Pero ‘mandan’ 360, es decir una tensión mayor a lo que debería, y todo se ‘revienta’. En promedio, por cada seis cabañas en lo que va de esta temporada se rompieron dos aires acondicionados. Eso dicho como un dato que sirve para graficar; pero no nos olvidemos de las heladeras, los microondas… Entonces debemos ir a reponer”.

“Y el particular que vive aquí debe poner la plata, y ese particular no sabe cómo reclamar muchas veces. Y la EPE no resarce estas pérdidas onerosas”, dijo Unamuno. Por último, el cabañero mostró cierto optimismo: “Me pude comunicar con el vocero de la EPE, fue una comunicación muy amable y quedamos en mantener una reunión esta semana, para buscar una solución por la vía del diálogo y el consenso”, cerró.

La nota a la Defensoría

La Cámara de Cabañeros presentó una nota a la Defensoría del Pueblo el 8 de febrero de 2022, está dirigida a Jorge A. Henn. Defensor del Pueblo Adjunto (Zona Norte) Lic. Gabriel S. Savino, Defensor del Pueblo Adjunto (Zona Sur). La misiva pone en contexto la problemática.

Foto: Gentileza

“Exponemos una problemática recurrente que nos perjudica sistemáticamente como sector, ya que luego de los eventos públicamente conocidos, no vemos ninguna acción de la EPE en función de paliar situaciones que a más de un prestador perjudicado de manera catastrófica y nos referimos específicamente a los cortes de luz que han afectado al sector de cabañeros de toda la provincia”.

“Nosotros formamos parte de la producción de Santa Fe, en donde hay muchísimas inversiones propias y del Estado, las cuales no son tenidas en cuenta por el servicio eléctrico de esta única empresa que ofrece el servicio dentro de la Provincia”, sostienen.

En las últimas semanas, prosigue la nota, “se produjeron consumos récord de energía en Santa Fe y se observaron consecuencias por la falta de abastecimiento, a saber: cortes de energía muy extendidos en el tiempo; roturas de artefactos eléctricos (heladeras, freezers, microondas, bombas, aires acondicionados, etcétera) y lo más importante: turistas que se van o directamente no vienen a los destinos contratados”.

“Además de todos los perjuicios que acarrea el deficiente servicio eléctrico, debemos agregar uno fundamental y que nos afectó directamente nuestros ingresos que, en muchos casos, han sido nulos”.

Foto:Gentileza

“Pedimos respuestas a la EPE como pilar necesario para cumplir con nuestras obligaciones turísticas contractuales. Trabajamos para ganar nuestro sustento, no para gastarlo en reponer electrodomésticos. No sólo merecemos resarcimiento o eximición de cargos en la factura de la EPE, sino que ésta se reestructure y sea una parte más del compromiso santafesino de ser una provincia productiva dentro del plano nacional”, subraya la misiva.

Finalmente, “pedimos a la defensoría del Pueblo que arbitren sus medios para que la EPE proporcione un servicio acorde y con responsabilidad social. No es responsable quien deja a merced del tiempo la conexión de la energía eléctrica a familias enteras con niños pequeños y abuelos. No tener luz implica en la mayoría de nuestros emprendimientos no tener tampoco agua, elementos básicos de nuestra vida diaria”.