Domingo 20.02.2022

Premier League

Leeds de Bielsa no pudo con Manchester United y cayó por 4 a 2

El conjunto dirigido por el argentino hace cuatro presentaciones que no gana y quedó a cinco puntos de la zona de descenso.

Crédito: Reuters/Russell Cheyne

El Manchester United le ganó este domingo al Leeds del entrenador argentino Marcelo Bielsa por 4 a 2 en un cambiante partido que remontó el equipo del rosarino pero se le volvió a escapar, correspondiente a la fecha 26 de la Premier League de Inglaterra. El elenco del portugués Cristiano Ronaldo pegó primero y por duplicado, al ponerse en ventaja con goles de Harry Maguire y Bruno Fernandes en el primer tiempo, pero el Leeds reaccionó en el complemento y, en una ráfaga, llegó al empate de la mano de Rodrigo Moreno y Raphinha. No obstante, 15 minutos más tarde, Fred convirtió para que vuelvan a pasar al frente los "Diablos Rojos", que sellaron el 4 a 2 sobre el final con un tanto de Anthony Elanga. Con esta derrota, el Leeds, que debe dos encuentros, tiene 23 puntos en la tabla de posiciones, por lo que permanece por delante de Newcastle y Everton (ambos con 22), y Watford (18), que hasta el momento descendería a la Segunda División junto a Burnley y Norwich. "Es imposible no estar preocupado, recibimos 50 goles, ¿le parece que no puedo estar preocupado? ¿Puedo no sentirme responsable?", manifestó Bielsa en conferencia de prensa. Agregó: "Creo que jugamos mejor cuando fuimos a buscar que cuando tratamos de mantenerlo. Pero se repite una cuestión que cuesta mucho resolver". El Manchester United, por su parte, acumula 46 y se ubica cuarto, detrás del Chelsea (50), Liverpool (57) y el líder Manchester City (63).

