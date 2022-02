https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 20.02.2022 - Última actualización - 19:16

19:14

Con el objetivo de colaborar con personas de escasos recursos, Mariano Salzman y su familia decidieron llevar adelante campañas solidarias para entregar televisores y ventiladores. Hasta el momento han reparado y donado más de 700 aparatos. La iniciativa tuvo tanta repercusión que los han llamado desde diversos puntos del país no sólo para felicitarlos sino también para ayudar con la causa.

En General Ramírez Campaña solidaria: una familia entrerriana repara televisores y ventiladores para luego donarlos Con el objetivo de colaborar con personas de escasos recursos, Mariano Salzman y su familia decidieron llevar adelante campañas solidarias para entregar televisores y ventiladores. Hasta el momento han reparado y donado más de 700 aparatos. La iniciativa tuvo tanta repercusión que los han llamado desde diversos puntos del país no sólo para felicitarlos sino también para ayudar con la causa. Con el objetivo de colaborar con personas de escasos recursos, Mariano Salzman y su familia decidieron llevar adelante campañas solidarias para entregar televisores y ventiladores. Hasta el momento han reparado y donado más de 700 aparatos. La iniciativa tuvo tanta repercusión que los han llamado desde diversos puntos del país no sólo para felicitarlos sino también para ayudar con la causa.

José Prinsich

A escasos metros del Centro Polideportivo Municipal de General Ramírez vive Mariano Miguel Salzman. No se necesita demasiada información para dar con el paradero del ramirense, que decidió junto a su familia ayudar a personas de escasos recursos. Las heladeras ubicadas en el exterior de su casa, el sonido de un motor de ventilador poniéndose en marcha, que se mezcla con una cebada de mate y una charla distendida, son pistas claves para encontrar el taller donde se gestaron las campañas solidarias que, en los últimos días, recorrieron el país.

En esas cuatro paredes, el hombre de 50 años – acompañado por su esposa María y sus hijos Brian, Iara y Micaela– lleva adelante una labor desinteresada y sin rédito económico, pero con un valor inconmensurable y un mensaje digno de imitar. Con todo el amor del mundo, el entrerriano repara televisores, ventiladores y estufas para donarlos a la comunidad.

La semilla de la campaña

La tarde en la que Mariano acompañó a su señora a la farmacia no fue una tarde cualquiera, al menos para él y su familia. Ese día, mientras se dirigía a destino, las cosas cambiaron de rumbo de un momento a otro. Fue en el semáforo del centro de General Ramírez donde el empleado municipal detuvo la marcha del vehículo porque divisó un televisor en el suelo. No dudó un instante: se bajó para recogerlo, lo llevó hasta su hogar con la idea de repararlo y lo donaron a personas carenciadas. Pero no todo quedó ahí.

“¿Qué te parece si hacemos la campaña del televisor?”, le preguntó Salzman a su esposa, quien inmediatamente asintió la propuesta. Así fue como el quinteto de la Capital Provincial de la Juventud puso manos a la obra y asumió responsabilidad y compromiso ciudadano.

“Cuando a mí se me pone algo en la cabeza, lo hago. Recuerdo que ese primer televisor me costó más desarmarlo que armarlo”, expresó emocionado Mariano en diálogo con El Litoral. Poco a poco, la iniciativa se hizo conocida en toda la ciudad. Gracias a las redes sociales y el boca a boca diario, los vecinos acercaban aparatos en desuso para que fueran arreglados y entregados.

Desde la primera donación hasta hoy pasaron casi dos años y los números sorprenden. Más de 700 televisores fueron entregados no sólo en General Ramírez sino también en zona aledañas como Aranguren, Crespo, Hernández, Las Cuevas, entre otros sitios.

El ramirense anhela llegar a los 1000 aparatos donados.Foto: José Prinsich

“Es imposible de creer. La verdad que estoy muy contento porque nunca pensamos la repercusión que iba a tener todo esto. Vengo ayudando y colaborando a personas no sólo del Departamento Diamante sino también dentro y fuera de la provincia, regalando un simple televisor o un ventilador”, sostuvo el reparador solidario.

La difusión de la campaña trascendió las fronteras de la provincia. La noticia del ramirense llegó a desembarcar en diversos puntos del país como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Capital Federal, Corrientes y Chubut, como así también en países como Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia. Los grandes medios nacionales – como Radio Mitre o TN - se hicieron eco de la generosidad de Mariano compartiendo la información con la audiencia.

“Hubo gente que se ha comprometido a mandarme cosas del Gran Buenos Aires. Lamentablemente, nosotros no lo podemos buscar porque es muy lejos. Somos gente que también nos cuesta llegar a fin de mes. Es muy difícil ir a buscar cosas a Buenos Aires o Capital Federal”, agregó el trabajador, que reconoció que hay muchas personas que lo quieren conocer personalmente.

Trabajo de hormiga

A la campaña del televisor, que comenzó en el 2020 en plena pandemia, se le sumó la campaña del ventilador, que vino como anillo al dedo por las elevadas temperaturas que tuvo el verano. La familia Salzman llegó a entregar 58 ejemplares perfectamente reparados. Muchos de ellos fueron a parar a casas particulares, pero también llegaron a centros comunitarios, de jubilados, escuelas de campo y demás instituciones.

“Por ahora lo estamos manteniendo desde nuestro bolsillo. Tenemos repuestos, pero hay cosas que no las tenemos y las venimos costeando nosotros con los trabajos que tenemos. Gracias a Dios, lo seguimos haciendo. Hemos llegado a comprar de nuestro bolsillo cuatro heladeras que fueron regaladas a familias de escasos recursos. Vimos la necesidad, compramos la heladera, y la donamos”, sostuvo.

En este equipo todos colaboran y aportan su granito de arena. Iara y Micaela, quienes viven en Aranguren, se encargan de recolectar pedidos y analizar posibles beneficiarios, además de limpiar los aparatos cuando andan de visita por Ramírez. María, pilar fundamental de la familia, también aporta desde la parte logística de las entregas. Por su parte, Brian se encarga de desarmar los equipos; mientras que Mariano es el responsable de toda la parte eléctrica.

En este sentido destacó que “hay quienes piensan que no sirve, pero nosotros lo desarmamos y lo arreglamos. Lo que no podemos arreglar, le encontramos la vuelta. Siempre digo que todo lo que vos tiras, a otra gente le hace falta. Muchas veces creemos que no tiene arreglo, pero si tiene arreglo. A veces hay que tener un poco de ganas, de voluntad, de empatía con los demás para ayudar. Así sería totalmente el mundo en el que estamos viviendo. Es lindo ayudar y acompañar a la gente que más lo necesita”.

“Casi todos los días la gente me escribe por WhatsApp o Messenger. Aquellas personas que quieran colaborar con un ventilador, que muchas veces lo tenés en tu casa o en tu garaje ocupando lugar, sería muy bueno que lo donaran así lo reparamos. Nosotros nos ocupamos de buscarlo siempre y cuando sea cerca de Ramírez porque tenemos una camioneta viejita. Venimos trabajando y haciendo solidaridad en la medida que se pueda”, se explayó Mariano que hace 25 años que se dedica a la refrigeración y electricidad.