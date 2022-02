https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.02.2022 - Última actualización - 7:05

7:04

Panorama astrológico Horóscopo de hoy 21 de febrero de 2022

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un día para no olvidar. Llegan muy buenas e inesperadas noticias en el plano laboral-financiero. Se aventuran tentaciones en este día con tanta energía. No olvidar que si se está con alguien es bueno para ambos respetarse y demostrarse respeto y compenetración. Momento: de color colorado.



♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Buscan reencontrarse con ustedes mismos. Siempre es positivo poder verse a sí y tomar decisiones que produzcan cambios favorables. Llega a ustedes cierta información que les sería útil a sus actividades. Innovación y decisión que les darían un abrir de puertas. Momento: de color jade.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Buen día para realizar pedidos, recados, requerimientos y diálogos importantes. Los momentos se arrojan con velocidad y de manera resolutiva. Atención los corazones de estos venusinos, con algo de tensión y penas. Procuren simplificar las sensaciones negativas. Momento: de color cobre.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Elasticidad en los diálogos que se emprendan en esta jornada que trae posibilidades en el área de las actividades. Las familias con buenas noticias, que pueden ser embarazos, casamientos, uniones nuevas y alegría. Presten atención al movimiento financiero. Momento: de color plateado.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Jornada con buena marcha para los regidos por el gran Sol. Llegarían propuestas que seguramente les interesarán. No dejar de reconocer que las cosas se van dando a medida que deban darse. Novedad en el plano afectivo arrimando oportunidades interesantes. Momento: de color verde oliva.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Hay pruebas en la vida que son inevitables. Podría haber problemas a los que sin dudar las soluciones llegarán. Hay veces que descartamos que pasen algunas, es mejor pensar que cada vivencia tiene una razón lógica en el gran Universo. Momento: de color lila.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Perseverancia en este día interesante en el que a veces sentimos que el esfuerzo es muy grande. Nada es más maravilloso que el logro a través del esfuerzo. Los corazones librianos siempre con un toque romántico natural en busca de romanticismo. Momento: de color malva.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No minimizar el efecto del stress en la mente y el cuerpo. Tratar hoy en este día atareado y con los tiempos justos, de no desesperarse y hacer responsablemente lo que se puede. Relajación de la mano de su pareja o amigos que los hace ver las cosas mejor. Momento: de color castaño.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Aprovechar las virtudes para usarlas siempre. Hoy es un día en el que uno reafirma lo que es. No hacer caso a bajezas y sólo apuntar hacia la comprensión y la elevación. Allegados y parientes que los comprenden y apoyan. No claudicar es ley. Momento: de color durazno.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Hay personas que son naturalmente complicadas. Al compartir espacio y tiempo con ellas, nos invita a tener que poder sobrellevar y llevar a cabo un trato amable e inteligente en pos de la propia evolución y de esas personas. Siempre apuntar al Bien. Momento: de color marfil.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día para desligarse de preocupaciones antiguas. Los aguateros y su impronta libre y no apegada al pasado, confirmarán que pueden salir airosos y renovados. Novedades con papeles, juicios, contratos, acuerdos. Día fructífero en finanzas. Momento: de color caoba.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No hace falta tener pensamientos temerosos ni sumar preocupaciones que no concuerdan con el día a día que vivimos. No esperar sorpresas deslucidas ni generar energía negativa. Los piscianos con encuentros internos y renovación de espíritu. Momento: de color arándano.