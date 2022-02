Un viaje musical junto a Nonpalidece

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La banda consagrada al reggae estará el próximo viernes en el escenario de Tribus. Además de presentar el nuevo disco, ofrecerá un repaso por los clásicos gestados en más de 25 años de trayectoria. “Las canciones que componemos tienen una vida propia y un entusiasmo”, explicó en una entrevista Néstor Ramljak, referente del grupo.

El viernes 25 a las 21, las instalaciones de Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) se llenarán de reggae. Ese que subirá al escenario Nonpalidece, la banda liderada por Néstor Ramljak, que llegará a Santa Fe para presentar su séptimo disco. Como invitados, estarán los integrantes de La Santa Rosa y musicaliza El Mono Blanco. Es un momento muy especial para Nonpalidece: en septiembre pasado cumplieron 25 años y un mes después sacaron el disco nuevo. Sobre esa base, este año llevarán sus canciones a toda Latinoamérica.

En una entrevista concedida a este medio, el principal referente de Nonpalidece, Néstor Ramljak, contó detalles del show que tienen programado para el viernes. “Lo que intentamos es generar una lista basada en el disco nuevo. Pero entendiendo que en lugares como Santa Fe, que no visitamos frecuentemente, tenemos que unir lo que sabemos que a la gente le gustaría escuchar. Entonces la idea es mezclar canciones nuevas con clásicos y así darle un dinamismo al show. Nos gusta tocar todo enganchado, sin demasiadas pausas. Por momentos baja un poco, en otros se pone más rockero, pero siempre en el plan de que sea un viaje musical de dos horas, con un repaso por distintas etapas de la banda”, detalló.

Amor por las canciones

-Generaron, a lo largo de los años, un conjunto de canciones muy queridas por el público ¿Se sienten atados a algunas de estas creaciones?

-Las tocamos con naturalidad y con alegría. No hay canciones que nos aten, sí algunas que con el tiempo fueron quedando afuera de las listas, pero no por nada en especial sino más bien en la búsqueda de darle dinamismo al show. Podríamos denominarlas como un lado B, que queda en la periferia. Pero no por algo en especial. Es una analogía un poco zonza la que voy a hacer, pero cada canción es como un hijito para nosotros. No somos una banda de esas que componen cincuenta canciones para después hacer un disco de once. Siempre las canciones que componemos tienen una vida propia y un entusiasmo. No nos sentimos presos de ninguna canción, gracias a Dios.

El camino de la independencia

-Eligieron, según señalaste en más de una oportunidad, un camino basado en la autogestión y la independencia ¿Cómo se traduce eso en los productos que desarrollaron y desarrollan?

-Lo primero que hay que aclarar es que ese camino fue elegido a fuerza de las circunstancias que estábamos viviendo. Esto lo aclaro siempre, porque pareciera que uno saca pecho de que es una banda autogestiva e independiente y se la pasa rebotando contratos de compañías discográficas y de sellos internacionales. La verdad es que no fue así. Si bien hubo alguna propuesta en algún momento, el camino de la independencia y la autogestión tuvo que ver, en nuestro caso, con no esperar a que nos golpeen la puerta. En esa búsqueda, al no tener propuestas discográficas o de esas características, lo empezamos a hacer nosotros. Y descubrimos un mundo que, si bien era un poco más lento, nos permitía avanzar antes que esperar que nos llamen. Eso por un lado. Después, condiciona un poco los productos. Quizás lo que más nos condiciona es tener un presupuesto para grabar nuestros discos. Pero la banda cumplió, en septiembre, 25 años. Y estamos trabajando con Adrián Pagliano, productor y sonidista, desde hace más de 15 años. Con lo cual, hemos aprendido a generar herramientas con producciones escuetas o bajas en presupuesto y aún así gestar un audio tope de gama. Siento que podemos lograr eso. En ese cooperativismo, sentimos que una pata floja es conseguir el capital para hacer grandes producciones o videoclips, pero que finalmente lo terminamos logrando a nuestra manera, con nuestra impronta.

La readaptación de una banda

-Más allá de la pandemia, lograron sacar un disco nuevo. ¿Qué aprendizaje les dejó esta etapa tan compleja para los músicos y para las actividades culturales en general?

-Fue muy complejo porque básicamente vivimos de que la gente se acerque a ver nuestros recitales. Con lo cual fuimos los primeros en ser vedados. Después hubo una especie de saña por parte de las autoridades de meternos demasiadas trabas a los músicos que hacemos recitales. No así, por ejemplo, a eventos masivos de deportes. Las canchas de fútbol están atestadas de gente, no piden pase sanitario. Y cuando fuimos a Cosquín, por poco había que entrar con el calendario de vacunación de la Sabin. No le encuentro otro sentido más que saña. O tal vez sea porque el deporte deja mucho más dinero que nosotros. El gran aprendizaje del disco es que fue el gran objetivo que visualizamos en la pandemia. Teníamos intenciones, en 2020, de empezar a conectar con las maquetas que teníamos, con la idea de armar y terminar un disco. En marzo de ese año se nos vino encima esto, no pensamos que iba a ser tan largo. Para mediados de 2020 visualizamos el disco y empezamos a trabajar la distancia. La novedad de este disco es que trabajamos de una manera remota. El gran aprendizaje fue la readaptación de una banda que no estaba acostumbrada y ni siquiera tenía elementos para trabajar desde las casas. Estamos contentos porque el disco tuvo una buena recepción, nos encanta como suena, nos representa. Ahora, a defenderlo y tocarlo.

Lo que viene

-Así que el presente de la banda está centrado en el disco.

-Estamos en ese marco, por eso te decía al principio que vamos a ir a Santa Fe a presentar el disco. Aparte es muy loco, porque el disco tiene diez canciones nuevas y dura, sin exagerar, 36 minutos. Entonces, por más que lo toquemos completo, si lo intercalamos con otras canciones, todo fluye. Nos queda tiempo para tocar los clásicos. La idea es tratar de presentarlo y que todas las canciones lleguen a buen puerto.

