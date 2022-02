https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 21.02.2022 - Última actualización - 10:22

Nueva gala de eliminación Un difícil desafío dejó a Ernestina Pais fuera de Masterchef Celebrity La periodista generó un descontrol en su mesada y tuvo algunos cruces con Damián Betular. “Era justicia pura que yo me fuera en este momento”, expresó

La tercera temporada de Masterchef Celebrity está entrando en sus etapas finales y ningún participante se quiere quedar afuera. Para esto, en la gala de eliminación de este domingo Mery Del Cerro, Tomás Fonzi, Denise Dumas, Ernestina Pais y Catherine Fulop tuvieron que sortear una muy complicada prueba que definiría su estadía en el reality.

En medio de un clima de tensión, Donato De Santis, Damián Betular y Claudia Villafañe -que está en reemplazo de Germán Martitegui, ausente por cuestiones de salud- presentaron al chef Pedro Bargero, dueño del restaurante Chila, que fue el encargado de brindarles a los concursantes una masterclass de una de sus recetas más destacadas. “Es un plato inspirado en risotto pero sin arroz”, comenzó expresando el reconocido cocinero a sus flamantes discípulos, quienes estaban con libreta en mano y muy atentos a sus palabras. Luego de una detallada explicación y ya sabiendo que contarían con solo 60 minutos para imitar su preparación, todos los participantes pusieron manos a la obra.

La tarea no era sencilla y si bien no hubo nadie que no tuviera inconvenientes, Ernestina fue la que más dificultades tuvo. “No, no, miren lo que está haciendo”, comentó indignado Betular mientras observaba junto al invitado la desorganizada mesada. “Está sacada”, agregó Bargero, completamente sorprendido. En ese momento, el ex Bake Off decidió alejarse de isla de la periodista, pero momentos más tarde la ex campeona del certamen y Pedro se acercaron para socorrerla y ayudarla con sus consejos, aunque no pudieron evitar que queme una silicona. “Descontrol total, no sé qué puede pasar ahí”, aseguró instantes después el chef visitante a sus colegas.

“Chicos, tengo un problema, el pico de mi mamadera está al revés”, exclamó Pais en busca de auxilio. A lo que Damián le contestó, mientras le solucionaba el problema: “No, pero es un nivel de brutez e ignorancia....”. Sin embargo, la ex CQC seguía haciendo desastres en su lugar de trabajo y salpicó a los jurados mientras batía una preparación. “¡Ernes, frená!”, le suplicó Betular para que apague el mixer. Acto seguido, Juariu le advirtió desde el balcón: “Hay olor a piel quemada de pollo...”. “¡La piel del pollo!”, exclamó Ernestina al advertir su olvido en el horno. “¿Alguna pregunta más?”, la consultó el jurado antes de retirarse y ya resignado. “¡Ninguna!”, le respondió ella tratando de reorganizarse.

Lo cierto es que finalmente el tiempo se agotó y comenzaron las devoluciones. En primer lugar, el jurado determinó que Denise y Tomás fueron los de mejor performance, luego salvaron a Catherine y la definición final quedó entre Del Cerro y Pais. Fue Donato el encargado de anunciarla: “La cocinera que hoy abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es....Ernestina”. “Está muy bien, corresponde”, fueron las primeras palabras de la flamante eliminada.

Luego, fue De Santis el primero en despedirla: “Estábamos empezando a divertirnos, entre la inundación, el tornado, los fuegos...Debo admitir que quemaste etapas, quedaste casi al paso con todos los demás. De vez en cuando aparecen personajes, personas como vos y los necesitamos porque son alegría, empujón, siempre con una sonrisa...compañera. Realmente un pasaje rápido pero que difícilmente lo vamos a olvidar”. Betular también le dedicó cálidas palabras: “Para mí no hay cosa más linda que me llegaron a decir que dejé algo y vos, corto o largo tu paso por Masterchef, ninguno nos vamos a olvidar de vos. Un placer tenerte acá”. Y por último, tomó la palabra Villafañe: “Te vi solo dos días acá pero te conozco por fuera de este programa, compartimos el día a día de una temporada con Dalma en Carlos Paz. Sé cómo sos, todo el mundo acá te quiere, te abrazan y para mí eso es fundamental. Y de aquí a seguir cocinando”.

“Lloro porque soy piscis y me hago ´piscis´ encima todo el tiempo, soy pura agua, todo me emociona...el trabajo de toda esta gente, me emociona trabajar en un programa como este, que en televisión hoy se siga apostando a este tipo de programas donde se deja todo y la producción es de primera. Es un grupo maravilloso de personas, cada uno de ellos me recibió como alguien que estuvo desde el primer día. Este programa deja algo, ese picantito de decir ´¿por qué un día no doy amor a través de la cocina?´(...)Yo sabía y era justicia pura que yo me fuera en este momento”, cerró conmovida.