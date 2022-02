El comerciante entrerriano que viajó a Corrientes para ayudar a combatir el fuego

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de ver lo que sucede en la provincia vecina, un concordiense decidió dejar la comodidad de su hogar y colaborar con los bomberos. Asegura que hizo lo que le dictaba su corazón.

Un comerciante oriundo de Concordia viajó a Corrientes para ayudar a los bomberos a combatir las llamas que generaron destrozos en pocos días y que mantienen a la provincia en vilo. "Hola me presento, soy Martin Fernández, de Concordia, Entre Ríos y quiero ayudar". Así comenzó la conversación con un medio correntino al que le contó quién era y por qué estaba ahí.

Dolido por las imágenes que veía por la tele, decidió que tenía que dar una mano. Entonces, cargó un tanque de 1000 litros de agua y una bomba motor, equipó su 4x4 y pidió recomendaciones para saber a dónde hacía falta, le avisó a su familia y se mandó a la ruta.

Martín Fernández es su nombre, tiene 44 años, es de Concordia, comerciante, casado con Carolina y con dos hijos menores Camilo y Fátima. Toda la familia lo apoyó para realizar esta patriada."Le comenté a mi esposa lo que pasaba en Corrientes. Yo tenía que venir a ayudar. Me dijo que, si lo sentía en el corazón, tenía que venir”, contó y afirmó: “tengo los equipos y la disponibilidad. Mi hijo me preparó el equipo de termo y el mate y me mandé para Corrientes”.

Reflexionó luego: “No podía quedarme de brazos cruzados. El año pasado hubo incendios y los Bomberos tuvieron muchísimos días de trabajo sin descanso, así que fue una motivación", contó. El concordiense está compartiendo y combatiendo, junto a los Bomberos Voluntarios de San Miguel. Este sábado entró en acción y sus equipos ayudaron para controlar un frente que se desplazaba rápido.

No es la primera vez que Fernández hace algo así, durante los últimos días del 2021 y los primeros de este año, Concordia tuvo varios incendios de gran magnitud y allí estuvo él colaborando con su camioneta.