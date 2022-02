https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.02.2022 - Última actualización - 12:14

12:00

La conductora mostró cómo fue su llegada al lugar donde se hospeda en Aspen. Allí pasará unos días hasta que pueda volver a Argentina.

Estados Unidos Verónica Lozano recibió el alta médica tras la operación de sus talones La conductora mostró cómo fue su llegada al lugar donde se hospeda en Aspen. Allí pasará unos días hasta que pueda volver a Argentina.

Verónica Lozano recibió el alta médica cuatro días después de haber pasado por una compleja cirugía para reconstruir sus talones tras el el accidente que pudo haberle costado la vida. La conductora mostró con videos cómo fue la llegada a la casa donde se hospeda en Aspen y el reencuentro con su hija Antonia.

“Buen día, me escapé”, escribió la conductora de Cortá Por Lozano (Telefe) sobre una foto publicada en sus historias de Instagram que la muestra adentro de un auto, con una de las piernas enyesadas elevadas.

Verónica Lozano debió someterse a una compleja operación.Foto: Captura de Instagram

Verónica Lozano recibió el alta del Aspen Valley Hospital el domingo 20 de febrero. De esta manera, la psicóloga comienza sus días de descanso en la casa de Aspen en la que se hospeda con su familia para dentro de unos días regresar a Argentina y así empezar con la rehabilitación que necesita.

El 17 de febrero, Verónica Lozano fue operada con éxito de los talones, que fueron reconstruidos con un procedimiento que duró más de seis horas. La conductora de Cortá por Lozano (Telefe), que cayó siete metros desde una aerosilla en una pista de esquí en Aspen, Estados Unidos, fue trasladada a una habitación para su recuperación.

Foto: Captura de Instagram

"Gracias por el amor y las oraciones. He recibido más amor del imaginado por mí", expresó Verónica Lozano en una historia publicada en sus historias de Instagram cerca de las 22 horas. Junto a sus palabras, adjuntó una foto en la que se puede ver a Corcho Rodríguez de fondo, sentado. Mientras tanto, Lozano descansa mirando el panorama que le regala Aspen.

"Gracias a Dios, virgencitas invocadas. Santos/as/ángeles/energías... Cada uno a su modo y bajo el nombre que hayan elegido ha llegado a mí y me han colmado de paz y amor", completó la conductora de Telefe.

Cómo fue la operación de talones de Verónica Lozano

Días atrás, Lozano salió al aire en su programa para hablar de su accidente y poner fin a las especulaciones. Respecto al proceso de tu recuperación, detalló: "Es en ambos talones, uno está más comprometido que el otro, pero los dos tienen que operarse", contó Lozano, quien reveló que su hija Antonia se había asustado pensando que su madre había muerto.

Foto: Gentileza

Luego, explicó: “El doctor me opera los dos talones a la vez. La operación durará más o menos cuatro horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confió”. "Si Dios quiere, a la semana de operada puedo volver a Buenos Aires. No está estandarizada la recuperación. La vuelta será en avión sanitario", cerró.