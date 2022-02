https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.02.2022 - Última actualización - 15:36

15:35

Nuevo escruche en una vivienda

Casilda: no había nadie en la casa, entraron ladrones y se llevaron 400 mil pesos

Los delincuentes aprovecharon que no había moradores en la propiedad para ingresar. Advierten que son cada vez más los robos que se producen bajo esta modalidad en toda la región.

El robo se produjo en calle Las Heras al 1700 en la ciudad de Casilda. Crédito: Google Street View.



El robo se produjo en calle Las Heras al 1700 en la ciudad de Casilda. Crédito: Google Street View.

El Litoral en en

Nuevo escruche en una vivienda Casilda: no había nadie en la casa, entraron ladrones y se llevaron 400 mil pesos Los delincuentes aprovecharon que no había moradores en la propiedad para ingresar. Advierten que son cada vez más los robos que se producen bajo esta modalidad en toda la región. Los delincuentes aprovecharon que no había moradores en la propiedad para ingresar. Advierten que son cada vez más los robos que se producen bajo esta modalidad en toda la región.

Por Alan Vidaña Este lunes por la madrugada se produjo un robo en una vivienda de calle Las Heras al 1700 en la ciudad de Casilda -departamento. Caseros-. El atraco se perpetró bajo la modalidad “escruche”. A raíz de un llamado al 911, una mujer denunció que autores desconocidos ingresaron a la vivienda que tenía a su cuidado.

“Luego de la comunicación, personal del comando radioeléctrico se constituyó en el domicilio y se entrevistó con la sobrina del dueño de la casa. Esta mujer manifestó que al llegar a la vivienda observó el vidrio roto de una de las ventanas y mucho desorden en el interior. Según se pudo constatar, los ladrones sustrajeron 400.000 pesos de una mesita de luz”, señaló Hernán Ferrero, director de la Unidad Regional IV, en diálogo con este medio. Tenés que leer Casilda: sacó un crédito en el banco, llegó a su casa y le robaron más de medio millón de pesos

“Hasta al momento no hay novedades de lo sucedido, se están haciendo las diligencias correspondientes para dar con los responsables del hecho”, agregó.

En tanto, la fiscal Marianela Luna está llevando adelante las tareas investigativas para lograr dilucidar la causa. Entre esas medidas, solicitó la obtención de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Además, pidió la intervención de la Agencia de Investigación Criminal para aportar en la tarea.

Cada vez son más los robos que se producen bajo esta modalidad, no solamente en Casilda sino también en la zona de influencia.

El Litoral en en

Temas: