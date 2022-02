https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.02.2022 - Última actualización - 17:43

17:13

En un certamen nacional donde no sólo se premia la belleza, sino otras cualidades personales de las participantes, la venadense Angelina Casazza fue elegida. Su madre, presente en la fiesta, es Marcela Rufino, de recordado paso por el modelaje, quien en el '94 se consagró Reina Nacional del Trigo.

En la localidad cordobesa de Leones Fiesta Nacional del Trigo: una santafesina se consagró segunda princesa En un certamen nacional donde no sólo se premia la belleza, sino otras cualidades personales de las participantes, la venadense Angelina Casazza fue elegida. Su madre, presente en la fiesta, es Marcela Rufino, de recordado paso por el modelaje, quien en el '94 se consagró Reina Nacional del Trigo. En un certamen nacional donde no sólo se premia la belleza, sino otras cualidades personales de las participantes, la venadense Angelina Casazza fue elegida. Su madre, presente en la fiesta, es Marcela Rufino, de recordado paso por el modelaje, quien en el '94 se consagró Reina Nacional del Trigo.

Juan Franco

Una joven oriunda de Venado Tuerto, de 20 años, Angelina Casazza, resultó elegida por el jurado como segunda princesa este fin de semana en la 66° Fiesta Nacional del Trigo, en la localidad cordobesa de Leones, en tanto que la representante del partido bonaerense de Carlos Casares, Talía Pietrobón, de 24 años, se erigió en la nueva Reina, recibiendo los atributos de la soberana saliente Aitana Fidalgo Drago, de Villa Huidobro; la oriunda de Marcos Juárez, Juliana Duelli, es la primera princesa; y María Emilia Bertoldo mereció la distinción de mejor compañera por decisión de las demás candidatas.

Foto: Gentileza

Cabe acotar que la blonda princesa nacida en Venado Tuerto es hija de Marcela Rufino, quien en el ’94 fue electa Reina Nacional del Trigo en esa misma fiesta, y también se recuerda su performance como Miss Canal 3 de Rosario, entre otras distinciones en concursos de belleza de la época. Precisamente ante los micrófonos de Más Radio, la flamante segunda princesa, tras señalar que era la primera vez que se postulaba, destacó: “Es un orgullo venir a esta fiesta, donde mi mamá salió Reina en 1994”.

Angelina, quien representó al Club Centenario de Venado Tuerto, cursó en la ciudad de Rosario estudios de Diseño Gráfico y en la actualidad, además de ejercer dicha actividad, incursiona en el marketing digital y en el rol de community manager.

Foto: Gentileza



Mucho más que belleza

Por su parte, la coordinadora del certamen, Patricia Favro, aclaró que “elegimos Reina y princesas que sepan desenvolverse y representar a la Fiesta, no se prioriza solo la belleza. La elección nuestra es distinta a la de otras fiestas, ya que se hacen cuatro votaciones, en donde no solo se elige la belleza, sino también cómo hablan, cómo se desenvuelven y la presencia de ellas no solo en la físico, que para nosotros es lo de menos, ya que necesitamos que la Reina sepa desenvolverse frente a autoridades”.

Y agregó: “La ganadora es la embajadora de la Fiesta del Trigo y si bien no concurrimos a tantas festividades, visitamos ministros y gobernadores, por ejemplo. En este momento son 13 concursantes que vienen de provincias que cultivan trigo: La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, y el requisito es que deben ser mayores de 17 años porque consideramos que deben estar preparadas para representar a la Fiesta”.

“Yo la vivo a la Fiesta desde hace muchos años, fui candidata por Leones en 1984 y me encanta ayudar a las chicas, prepararlas para cuando tengan que ir a algún lugar y todo lo que sea de ayuda personal para ellas. Yo las alojo en mi hogar cuando son electas porque no me gusta que vayan a algún hotel, también para que se sientan acompañadas y como en su casa”, indicó Favro.