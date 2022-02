https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.02.2022 - Última actualización - 7:54

7:43

El artista estará el sábado en el local de República de Siria 3572 para desplegar la música de su último disco, “Cinema”, la primera ópera trap. “El show es una cosa única entre todos los eventos de música urbana”, dijo el músico en una entrevista.

Música Bhavi llega a Tribus: "nuestro gran poder es la personalidad" El artista estará el sábado en el local de República de Siria 3572 para desplegar la música de su último disco, “Cinema”, la primera ópera trap. “El show es una cosa única entre todos los eventos de música urbana”, dijo el músico en una entrevista. El artista estará el sábado en el local de República de Siria 3572 para desplegar la música de su último disco, “Cinema”, la primera ópera trap. “El show es una cosa única entre todos los eventos de música urbana”, dijo el músico en una entrevista.

El sábado 26 de febrero desde las 21, Bhavi se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). El músico de rap y trap nacido en Bélgica y nacionalizado argentino llega a Santa Fe como parte de la presentación de su último disco, “Cinema”, primera ópera trap, que lo llevó a lo más alto de los charts con los éxitos “Que pasó”, “Espejismos” y “Esto es así”.

El artista concibió “Cinema” en medio de la pandemia, bajo la premisa de reinventar el concepto de show en vivo y transformarlo en una obra de teatro. Así que creó la primera ópera trap, que consiste en un “apocalipsis zombie”, con varios actos, escenografías, coreografías y personajes que interactúan con el público.

“El show es una cosa única entre todos los eventos de música urbana, tiene otro ritmo. La gente que lo vio se llevó una sorpresa. Es un show especial y no creo volver a hacerlo porque me gusta ir cambiando y reinventándome. Es una experiencia única e irrepetible que vale la pena, está hecha con la motivación de hacer algo distinto”, aseguró Bhavi en una entrevista concedida a este medio.

Mundos complementarios

-¿Cómo surgió la idea de unir la ópera y el trap, dos mundos que a simple vista parecen completamente separados?

-Fue por las ganas de querer hacer algo distinto. De fusionar, de buscar otra manera de hacer las cosas. Nunca había hecho un show con corte de tickets, siempre había hecho festivales o presentaciones en boliches, un circuito menos personal, por decirlo de alguna manera. Ahora mi motivación fue mostrar mi identidad, lo que más siento, que es tratar de ser distinto.

Establecer un vínculo

-Tu objetivo es convertirte en el puente entre el trap sudamericano y el estadounidense, “el padre del género”. ¿Qué es lo que se puede aportar desde acá?

-Ser uno mismo. Creo que lo que permitió a los argentinos ser la cabeza del género de trap en Latinoamérica, es por la actitud, por la sangre, por el huevo que ponen. Los artistas somos transparentes y sensibles. ¿Qué podemos darles? Muchísimo. Todo lo que tenemos no lo tienen, tendrán muchas otras cosas, pero no son argentinos.

-¿Puede haber, entonces, una complementación?

-Para mí es eso, ciento por ciento. Le tengo mucha fe a que es algo que les encantaría. Todos quieren lo que no tienen. Acá llama más la atención una hamburguesa, pero si le das un choripán o una empanada a un yanqui, se vuelve loco.

Foto: Gentileza producción

Fiel a uno mismo

-Tenés una enorme cantidad de seguidores en las redes sociales ¿Qué es lo que creés que valora tu público?

-Siempre me dieron una mano el público y otros artistas. Por mi personalidad y por ser yo mismo. Me han bancado mucho y me han dado siempre un espacio, un oído, un ojo, una mano. Creo que el gran poder que tenemos todos es nuestra individualidad, nuestra personalidad, más siendo artista. Tanto yo como muchos otros llegamos donde llegamos por estar orgullosos de quienes somos y manifestándolo.

-“Quiero que quieran ver mi perspectiva del mundo” ¿Cuál es, en líneas generales?

-Tengo mi manera de hacer las cosas y, por suerte, tengo gente que lo entiende. Seguro hay muchos que no, pero el mundo es muy vasto. El tiempo es el gran maestro y con el paso del tiempo se darán cuenta muchas más personas.

Foto: Gentileza producción

Proyectarse

-Me contabas al principio que, si bien estás focalizado en la presentación del disco, estás pensando en otros proyectos. ¿Cuáles son?

-Va a salir otro disco, que tengo terminado. Ya estamos compartiendo material de ese trabajo. En enero salió el tema con Lith Killa que se llama “Ayer”, en estos días saldrá otro y así todos los meses hasta que salga el proyecto completo. Ojalá que, cuando hagamos la gira de ese disco, ya no haya restricciones. Será otra cosa distinta a la ópera trap, de la cual estoy muy orgulloso. Está hecha con mucho amor.

Foto: Gentileza producción

Puntos de venta

Las entradas se pueden adquirir en Tribus (República de Siria 3572), de miércoles a domingos de 18 a 0; Credife Santa Fe (25 de Mayo 2610) NEXON en sus sucursales de Peatonal Santa Fe (San Martín 2637), Aristóbulo del Valle (A. del Valle 6780), Santo Tomé (Av. 7 de Marzo 2091) Blas Parera (Av. B. Parera 6980 y Paraná (Urquiza 1031). También en Terco Tour Paraná (25 de Mayo 453) y Credife Esperanza (Sarmiento 1960) y Rafaela (9 de Julio 114). En forma online a través de www.ticketway.com.ar y por teléfono al (0342) 155-764161.