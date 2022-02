Julierac Pinasco pide información sobre las medidas de seguridad implementadas en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado provincial de Elisa “Lilita” Carrió, destacó que “la situación actual es insostenible y se torna indispensable saber si se están utilizando los recursos a disposición y cómo se implementan para combatir la inseguridad y los hechos delictivos, productos en su mayoría del narcotráfico que tanto aterrorizan a los santafesinos”.

El diputado Sebastian Julierac Pinasco presentó este lunes en la Cámara provincial un proyecto mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Seguridad, informe las medidas de seguridad adoptadas en la ciudad de Rosario en relación a los sucesivos ataques con armas de fuego, extorsiones y balaceras contra comercios, locales gastronómicos y domicilios particulares.



“Es de público conocimiento que las extorsiones a comerciantes para que abonen altas sumas de dinero a cambio de no sufrir represalias no son hechos aislados, sino que son parte del accionar de organizaciones criminales que operan en la ciudad de Rosario y que, en los últimos tiempos, vemos cómo se ha incrementado el nivel de violencia, reflejado en más de 200 balaceras en lo que va del año. Estas balaceras, no sólo conducen a la pérdida de fuentes de trabajo sino también a múltiples asesinatos que bajo ningún punto de vista podemos pasar por alto”, destacó el diputado de la Coalición Cívica.



“Desde nuestro lugar, debemos realizar las gestiones necesarias para conocer las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe para poner fin a esta situación de inseguridad que están sufriendo los comerciantes rosarinos y que implica un impacto negativo en la economía de la ciudad de Rosario debido a la gran cantidad de locales que deben cesar sus actividades”, agregó.



El proyecto presentado por el diputado de Elisa “Lilita” Carrió, contempla que se detalle puntualmente la cantidad de balaceras contra la propiedad privada durante los años 2021 y 2022 en la ciudad de Rosario; la cantidad de heridos por armas de fuego durante el año 2021 y 2022 en la misma ciudad; la cantidad de personal policial afectado a prevención de delitos; cómo se realiza la distribución del personal policial que efectúa patrullaje en los barrios; el detalle de las medidas implementadas para prevenir hechos de similares características a los acontecidos; la cantidad de móviles policiales disponibles y en actual funcionamiento; la cantidad de móviles policiales en desuso, la cantidad de cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad de Rosario y su zona de influencia- indicando además cuáles están en funcionamiento-; cantidad de personal afectado al monitoreo y acopio de la información y explicación sobre los recursos asignados de las localidades del departamento Rosario para la compra y asesoramiento en software y sistemas.



“La situación actual es insostenible y se torna indispensable saber si se están utilizando los recursos a disposición y cómo se implementan para combatir la inseguridad y los hechos delictivos, productos en su mayoría del narcotráfico, que tanto aterrorizan a los santafesinos”, concluyó.