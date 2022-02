https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.02.2022 - Última actualización - 9:33

9:14

Desde las 19.15 horas, el conjunto "tatengue" se medirá ante el "decano" en el estadio 15 de Abril, para dicho encuentro el entrenador uruguayo modificaría los once que salieron ante Talleres.

Televisa Fox Sports Premium Munúa realizaría una modificación para recibir a Atlético Tucumán Desde las 19.15 horas, el conjunto "tatengue" se medirá ante el "decano" en el estadio 15 de Abril, para dicho encuentro el entrenador uruguayo modificaría los once que salieron ante Talleres. Desde las 19.15 horas, el conjunto "tatengue" se medirá ante el "decano" en el estadio 15 de Abril, para dicho encuentro el entrenador uruguayo modificaría los once que salieron ante Talleres.

Este martes, Unión recibirá en el estadio 15 de Abril a Atlético Tucumán, encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, que tendrá a Fernando Espinoza como juez principal y que comenzará a las 19.15 horas.

Para dicho encuentro, el entrenador "tatengue" podría modificar el equipo con respecto al que viene de igualar sin goles frente a Talleres en la ciudad de Córdoba.

Si bien los once todavía no fueron confirmados por el DT uruguayo, el cambio se produciría en el mediocampo; Enzo Roldán se metería entre los titulares para el cotejo ante los tucumanos. Con el ex Boca desde el arranque, el que dejaría su lugar sería Juan Ignacio Nardoni.

De esta manera, el que equipo que pondría Munúa para jugar ante el "decano" seria: Moyano; Vera, Calderón, Brítez y Corvalán; Juárez, Nardoni o Roldán, Portillo y Gastón González; Luna Diale y Jonathan Alvez.

En cuanto al conjunto que dirige Juan Manuel Azconzábal saldría con: Marchiori; Garay, Bianchi, Ortiz, Risso Patrón; Acosta, Cristóbal, Pereyra o Gastón Gil Romero, Ramiro Carrera; Heredia y Augusto Lotti.

El historial entre ambos equipos

En total jugaron 33 partidos, con 13 triunfos para Unión, 13 para Atlético y en siete oportunidades terminaron empatados.